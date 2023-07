Relatora vota por nova eleição para mesa da Câmara de Goiânia

A desembargadora Carmecy Rosa votou pela anulação da segunda reeleição do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo, e dos demais membros da mesa diretora. Ela é relatora da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) interposta pelo partido Democracia Cristã (DC) contra as leis que autorizaram a segunda recondução consecutiva de Policarpo, completando três mandatos à frente da Casa.

O julgamento teve início nesta quarta-feira, 12, no Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), e foi suspenso após o pedido de vista da desembargadora Beatriz Franco. Antes, porém, seguiram o voto da relatora os desembargadores João Waldeck, Nicomedes Borges e Anderson Máximo. Carmecy também votou pela realização de novas eleições. Para ela, as normas questionadas na ADI devem ser modificadas porque não seguem a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que as casas legislativas só podem fazer uma reeleição consecutiva para o mesmo cargo na mesa diretora.

A votação será retomada no dia 26 de julho.