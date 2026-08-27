Rio, Foz ou Pantanal? Veja os destinos preferidos dos turistas de luxo

Praia, cachoeiras ou natureza selvagem? Os turistas que procuram experiências de luxo no Brasil têm três destinos entre os preferidos: Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu e Pantanal.

A capital fluminense lidera a procura entre as operadoras associadas à Brazilian Luxury Travel Association (BLTA), com 51% das indicações. Foz do Iguaçu aparece em segundo lugar, com 40%, e o Pantanal completa o trio, com 24%.

Os dados fazem parte do Anuário BLTA 2026, produzido em parceria com o Centro Universitário Senac. O estudo reúne informações referentes a 2025, fornecidas por 63 meios de hospedagem e oito operadoras de turismo.

As empresas pesquisadas representam apenas os associados da entidade. Portanto, os números não correspondem a todo o mercado brasileiro de turismo de luxo.

Quanto custa uma experiência de luxo?

A diária média nos hotéis, pousadas, resorts e lodges participantes chegou a R$ 3.109 em 2025. Somados, os meios de hospedagem registraram faturamento bruto estimado de R$ 3,34 bilhões e receberam aproximadamente 1 milhão de hóspedes.

A taxa média de ocupação ficou em torno de 50%. Embora o valor das diárias tenha apresentado redução de 4,83% em relação ao ano anterior, o número de acomodações vendidas cresceu 5,91%.

Quando a viagem é organizada pelas operadoras especializadas, os valores ficam ainda mais elevados. O tíquete médio diário dos clientes brasileiros chegou a R$ 16.524, aumento de 6% na comparação com 2024.

Entre os turistas estrangeiros, a média diária alcançou R$ 21.216, alta de 4%. Esses valores podem incluir diferentes serviços contratados por meio das operadoras, e não somente a hospedagem.

Brasileiros dominam as hospedagens

Sete em cada dez hóspedes recebidos nos estabelecimentos pesquisados eram brasileiros. Os estrangeiros representaram os outros 30%, com maior participação dos europeus.

A Europa respondeu por 13% dos hóspedes, seguida pela América do Norte, com 9%, e pela América Latina, com 5%. Outros mercados corresponderam a 3%.

Nas operadoras de viagens, o público internacional ocupa uma fatia maior. Os clientes da América do Norte aparecem em primeiro lugar, com 38%, seguidos pelos europeus, com 36%. Os brasileiros representam 15% da demanda.

Os visitantes de fora também permanecem mais tempo no país. Segundo o levantamento, 80% dos turistas internacionais atendidos pelas operadoras realizam viagens com duração superior a sete dias.

Entre os brasileiros hospedados nos estabelecimentos associados, 58% ficam por até três diárias. Outros 35% permanecem entre quatro e sete noites.

O luxo está mudando

O levantamento mostra ainda que o turismo de alto padrão passa a incorporar critérios relacionados à preservação ambiental e ao impacto nas comunidades locais.

Atualmente, 28% dos associados da BLTA possuem certificações de sustentabilidade. Outros 54% estão em processo de certificação. A entidade pretende fazer com que todos os membros tenham algum reconhecimento do tipo até o fim de 2028.

Dos meios de hospedagem que responderam à pesquisa, 42 apoiam 164 projetos socioambientais — uma média de aproximadamente quatro iniciativas por estabelecimento. As oito operadoras envolvidas no estudo apoiam outras 26 ações.

A associação reúne atualmente 66 hotéis, pousadas, lodges e resorts distribuídos por 37 destinos brasileiros, além de oito operadoras especializadas.

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