Rio Verde lidera na produção de sorgo em Goiás e no Brasil

Rio Verde sobressai mais uma vez no cenário agrícola estadual e nacional, assumindo o posto de líder na produção de sorgo em Goiás. De acordo com informações fornecidas pela Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), a cidade contribui de forma significativa para o estado, fornecendo uma fatia expressiva da produção total de sorgo no Brasil. Além disso, Rio Verde se destaca como o principal produtor de sorgo do estado, reafirmando sua posição como líder nacional nesse segmento.

Nesta safra, Goiás alcançou uma produção estimada de 1,4 milhão de toneladas de sorgo, o que corresponde a impressionantes 29,7% da produção nacional do grão. Esse resultado reflete o crescimento contínuo na área plantada, que atingiu a marca de 428,2 mil hectares, um aumento de 11,3% em comparação ao ano anterior.

O sucesso do cultivo de sorgo em Rio Verde é justificado pela sua estratégica escolha como alternativa ao milho, devido ao menor custo de produção e à maior resistência a períodos de seca. Essas características fazem do sorgo uma opção ideal para a segunda safra, especialmente após o cultivo da soja.

Para o secretário municipal de agricultura, pecuária e abastecimento de Rio Verde, Paulo Martins da Silva, a produção de sorgo em Rio Verde é impulsionada pela sua versatilidade e pela capacidade de se adaptar a condições climáticas adversas: “Optou-se por plantar o sorgo porque é uma cultura mais resistente à estiagem e, com isso, você consegue ter uma segunda safra com uma certa segurança. Embora as receitas sejam menores, o sorgo realmente é mais agressivo, mais resistente e tolerante à estiagem. Então, esse aumento da área plantada realmente é fruto dessa inteligência do produtor de não plantar milho até mais tarde e optar pelo sorgo por ser uma alternativa de renda, sim, e tem se mostrado bastante viável. Então, para Rio Verde, é fruto desse trabalho de pesquisa, dessa opção para os produtores, de optarem por uma cultura mais resistente à seca e, com isso, mantém todo o solo coberto e agrega mais renda para as atividades econômicas dos nossos produtores”, finaliza.

O reconhecimento de Rio Verde como principal polo produtor de sorgo em Goiás reafirma o papel fundamental do município no desenvolvimento agrícola do estado. Além de fortalecer a economia local, a liderança de Rio Verde na produção de sorgo no estado contribui para a promoção de práticas agrícolas sustentáveis e adaptadas às condições climáticas da região, garantindo um crescimento agrícola sólido e equilibrado.

Fonte: Jornal Somos