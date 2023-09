Rogério Cruz anuncia mudança em sete pastas da Prefeitura de Goiânia

O prefeito de Goiânia anunciou, nesta tarde (19), a reforma no secretariado do Paço Municipal. Confira os perfis dos novos secretários da Prefeitura de Goiânia:

Secretaria Municipal de Administração (Semad)

O novo titular da Semad é Valdery Júnior. O gestor ocupava, até então, o cargo de presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul). Ele é servidor de carreira da Prefeitura de Goiânia. Possui formação em Administração, com especialização em Gestão de Pessoas, pós-graduado em Marketing Político e Eleitoral, além de MBA em Gestão Pública.

Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul)

Danilo Alvino assume a Agetul. Advogado e professor, ele possui pós-graduação em Direito Público Aplicado. Atuou na Prefeitura de Goiânia, entre 2011 e 2013, na Secretária Municipal do Trabalho, Emprego e Renda.

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

O médico Wilson Pollara assume a Secretaria Municipal de Saúde. Com perfil técnico, o novo titular da SMS é médico pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado em Clínica Cirúrgica.

Desde 1988, exerce cargos ligados à administração hospitalar, convênios e área da saúde em geral. Foi coordenador-geral de cirurgia no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e diretor-executivo do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Foi secretário municipal de Saúde de São Paulo.

Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM)

Kátia Hyodo assume interinamente a SMPM. Servidora efetiva da Prefeitura de Goiânia desde 1998, Kátia é pedagoga, possui seis pós-graduações e até então ocupava o cargo de chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres.

Instituto Municipal de Assistência aos Servidores (Imas)

Marcelo Marques Teixeira assume o Imas. Graduado pela Universidade de Milão, residência médica em cirurgia oncológica no Hospital St. Marrys em Londres, residência médica em ortopedia e traumatologia pelos hospitais Hugol e Crer. Foi diretor técnico do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP) e chefe da equipe de cirurgia de Coluna Vertebral da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia.

Procuradoria Geral do Município (PGM)

O novo procurador-geral do Município é José Carlos Issy. O gestor ocupava o cargo de secretário executivo da pasta. É advogado e conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO).

Escritório de Prioridades Estratégicas (EPE)

Michel Magul assume o Escritório de Prioridades Estratégicas. Advogado, pós-graduado em Relações Internacionais, e mestre em Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Michel Magul foi presidente da Comissão de Direito Internacional da OAB-GO. Tem origem sírio-libanesa e morou no Oriente Médio durante parte da infância. Na Prefeitura de Goiânia, durante a gestão do prefeito Rogério, foi secretário de Governo e assumiu cargos de destaque em outras secretarias.