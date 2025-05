‘Safe House’: PCGO deflagra operação em SP e MS contra investigados por furtos a apartamentos de luxo

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Estadual de Investigações Criminais, através do seu Grupo de Repressão a Roubos (DEIC/GARRA), com apoio das Polícias Civis de São Paulo (PCSP) e Mato Grosso do Sul (PCMS), deflagrou, nos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, a Operação Safe House, visando o cumprimento de oito mandados judiciais, entre prisões e ordens de busca e apreensão, em desfavor de integrantes de um grupo criminoso especializado em furtos de condomínio de luxo, responsáveis pela prática de furtos a apartamentos em Goiás e Mato Grosso do Sul.

De acordo com a investigação, o grupo criminoso, o qual conta com a participação de adolescentes, utilizam-se de engenharia social para levantamento de dados de moradores de condomínios verticais, adentram aos edifícios passando-se por moradores ou visitantes e, com o acesso ao local, invadem apartamentos e subtraem os objetos de valor encontrados, aproveitando-se do momento em que os moradores estão ausentes. Eles usam como estratégia de ação a total tranquilidade, sempre bem vestidos e utilizando argumento de autoridade para não serem barrados na portaria.

Em fevereiro deste ano, o grupo, oriundo de São Paulo, foi até até Goiás e, durante um final de semana, invadiu três apartamentos de luxo localizados nos Setores Pedro Ludovico e Jardim Goiás, em Goiânia, com a subtração de diversos objetos de valor, entre joias, relógios e outros itens, causando um prejuízo estimado em torno de R$ 600 mil. Logo após os crimes, eles retornaram para o Estado de origem.

Abordagem

Na última sexta-feira (9), durante o monitoramento dos envolvidos realizado pela PCGO, constatou-se que esse grupo poderia ter agido novamente em Campo Grande – MS, sendo, de pronto, repassadas as informações pela PCGO às forças policiais daquele Estado. De posse dessas informações, a Polícia Rodoviária Federal, após contatos com a PCGO, logrou êxito em abordar, na BR-262, em Ribas do Rio Pardo/MS, dois veículos automotores, com cinco indivíduos, incluindo um menor, na posse de diversas joias e semijoias.

Após contatos da PCGO com a PCMS, foi constatado que o grupo, investigado pela PCGO, havia realizado um furto a um apartamento horas antes na capital sul-mato-grossense, razão pela qual foram presos em flagrante delito pelos crimes de furto qualificado, corrupção de menor e associação criminosa, além da autuação de um menor de idade por ato infracional análogo aos crimes praticados.

Nesta segunda-feira (12), a Polícia Civil de Goiás, por meio da DEIC/GARRA, com apoio da Polícia Civil de São Paulo – Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE/PCSP), deflagrou a Operação “Safe House”, em São Paulo/SP, visando ao cumprimento dos demais mandados de prisão dos outros integrantes do grupo criminoso, bem como das medidas de busca e apreensão domiciliares, além do sequestro de bens e valores visando ao ressarcimento do prejuízo causado às vítimas.

