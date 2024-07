Saiba como cuidar do bem-estar dos seus olhos

Quando se fala em check-up de saúde nem sempre os olhos são incluídos nos exames, mas, em todas as etapas da vida, é essencial dedicar uma atenção especial à saúde ocular.

A primeira consulta oftalmológica deve ser realizada logo após o nascimento, com o Teste do Olhinho. Esse exame, feito nos bebês, pode prever alguns graus severos de miopia, hipermetropia ou estrabismo e ajudar no diagnóstico precoce de doenças, como retinopatia da prematuridade, catarata congênita, glaucoma, infecções, traumas do parto e até mesmo cegueira.

Os exames devem continuar sendo realizados regulamente a partir dos 3 anos de idade ou mais cedo se houver histórico familiar de doenças oculares.

A partir dos 40 anos, é essencial intensificar os cuidados, devido ao aumento da incidência de problemas, como glaucoma, catarata e degeneração macular relacionada à idade (DMRI).

Dentre as doenças oculares mais comuns em cada idade, destacamos:

• Infância: Ambliopia (olho preguiçoso), estrabismo, erros refrativos (miopia, hipermetropia e astigmatismo).

• Adultos Jovens: Síndrome do olho seco, conjuntivite alérgica, erros refrativos.

• Meia-idade: Presbiopia, início de catarata, glaucoma.

• Idosos: Catarata, glaucoma, DMRI, retinopatia diabética.

Além dos exames, os cuidados com a saúde dos olhos passam também pela adoção de alguns hábitos, como:

• Proteção Solar: Use óculos de sol com proteção UV.

• Alimentação Saudável: Consumo de alimentos ricos em vitaminas A, C e E, ômega-3 e zinco.

• Higiene Adequada: Higienização das mãos antes de tocar os olhos e não compartilhar maquiagem ou toalhas.

• Ambiente de Trabalho: Ter pausas regulares ao usar o computador e manter a tela na altura dos olhos.

• Evite o Fumo: O tabagismo está associado a várias doenças oculares, incluindo a DMRI e catarata.

Consulte o médico oftalmologista regularmente e cuide bem da saúde de seus olhos.