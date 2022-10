Saiba quais são os suplentes na Alego

A população goiana já conhece os nomes que comporão a próxima Legislatura na Assembleia Legislativa de Goiás que toma posse dia 1º de fevereiro de 2023. A Casa dispõe de 41 vagas de deputado estadual. Ao todo, 15 partidos conseguiram eleger pelo menos um deputado na Alego. Vários nomes ficaram na suplência e podem, em algum momento, ser titulares na próxima Legislatura. A futura composição da Câmara Federal e os respectivos suplentes podem ser conferidos nesse link.

Pelo MDB, que tem a maior bancada da próxima Legislatura, o primeiro suplente é Francisco de Oliveira, que alcançou 26.747 votos, e Henrique Arantes, com 25.694 votos, além de Jean Eustáquio, que vem na terceira suplência, com 14.335 votos. Do União Brasil, que tem a segunda maior bancada, há quatro nomes entre os cinco suplentes mais bem votados. Rubens Marques, com 31.903 votos, é o primeiro suplente, seguido de Álvaro Guimarães com 30.740 votos, Dr. Antônio com 28.513 votos e Chico KGL que somou 27.359 votos.

O PRTB, que elegeu a terceira maior bancada, tem como suplentes Eliel Júnior, com 20.510 votos e Givago Valadares, com 18.249 votos. O PL, com três parlamentares eleitos, tem como primeiro suplente Cláudio Meirelles, que alcançou 31.828 votos. A Federação PT-PCdoB-PV, que também elegeu três deputados, tem como suplentes Fabrício Rosa, que somou 20.432 votos e Kátia Maria, com 19.940 votos. Kátia deve assumir, em fevereiro, mandato de vereadora na Câmara Municipal de Goiânia, já que o então vereador Mauro Rubem foi eleito deputado estadual.

O Progressistas, que também elegeu três deputados, tem como primeiro suplente Éder Magrão da Rádio Clube, com 19.794 votos, e Carol Marques, que somou 19.763 votos. O Avante, também com três deputados eleitos, tem como primeiro suplente Sargento Novandir, com 18.608 votos, seguido de Dr. Rodrigo Fernandes, com 17.823 votos. O PSD, com dois parlamentares eleitos, tem como suplentes Max Menezes, com 21.744 votos e Luciula do Recanto, com 17.868 votos.

O Republicanos elegeu dois parlamentares e elegeu como suplentes Thelma Cruz, com 25.602 votos, e Henry Almeida, com 22.530 votos. A Federação PSDB-Cidadania, com dois deputados estaduais eleitos, tem na primeira suplência Eliane Pinheiro, com 13.647 votos. O Patriota, também com dois eleitos titulares, tem como primeiro suplente Isaac Martins, com 13.726 votos.

Os 20 suplentes de deputado estadual mais votados em Goiás:

Rubens Marques (UB) – 31.903 votos

Cláudio Meirelles (PL) – 31.828 votos

Álvaro Guimarães (UB) – 30.740 votos

Dr. Antonio (UB) – 28.513 votos

Chico KGL (UB) – 27.359 votos

Francisco de Oliveira (MDB) – 26.747 votos

Henrique Arantes (MDB) – 25.694 votos

Thelma Cruz (Republicanos) – 25.602 votos

Henry Almeida (Republicanos) – 22.530 votos

Max de Menezes (PSD) – 21.744 votos

Diretora Ana Lúcia (PSC) – 21.336 votos

Eliel Júnior (PRTB) – 20.510 votos

Fabrício Rosa (PT) – 20.432 votos

Katia Maria (PT) – 19.940 votos

Éder Magrão da Rádio Clube (Progressistas) – 19.794 votos

Carol Marques (Progressistas) – 19.763 votos

Sargento Novandir (Avante) – 18.608 votos

Givago Valadares (PRTB) – 18.249 votos

Lucíula do Recanto (PSD) – 17.868 votos

Dr. Rodrigo Fernandes (Avante) – 17.823 votos.