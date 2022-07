Sancionado projeto que cria política de incentivo para indústrias têxteis

Foi sancionada pelo governador a Lei Estadual nº 21.494 (originalmente projeto de lei de nº 4729/19), de autoria do deputado Bruno Peixoto (UB), que visa incentivar a produção e a comercialização de vestuário, promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis a esse setor industrial. Além disso, promover a criação de feiras voltadas para o mercado atacadista, e, ainda, contribuir para a geração de empregos e para aumento da renda, principalmente mediante ações voltadas para o setor, observando-se o princípios do desenvolvimento sustentável.

O texto ressalta que o polo de confecções do estado já foi o segundo colocado no ranking nacional, perdendo apenas para a região Oeste do Brasil. Segundo dados da Rais/Ministério do Trabalho, Goiás atualmente é o sexto lugar no ranking nacional de empresas de confecção.

‘‘O setor têxtil surge com um leque de possibilidades para o fortalecimento da economia do estado. Em Goiás, destacam-se algumas cidades voltadas para a produção de moda, como Taquaral, Pontalina, Itaguaru, Jaraguá, Catalão, Itaguari, Aparecida de Goiânia, Goianésia, Trindade, dentre outras. A política de incentivo ao desenvolvimento das indústrias de confecção têxtil trará maior estímulo e segurança de investimento para o setor’’, conclui.