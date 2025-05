Sandro Mabel inaugura 1º Meliponário Científico de Goiânia

O prefeito Sandro Mabel inaugurou, nesta terça-feira (20/5), o 1º Meliponário Científico do município, no Parque Bernardo Élis. Iniciativa pioneira, o meliponário será um espaço multifuncional voltado à conservação das abelhas nativas sem ferrão e de seus habitats, com o resgate de colônias encontradas em podas e remoções de árvores. Na ocasião, o prefeito anunciou a intenção de expandir a iniciativa. “Queremos levar algumas caixinhas de abelhas para nossas escolas, uma vez que essas abelhas do meliponário são espécies que não têm ferrão e produzem mel de alta qualidade, para as crianças conviverem com aquilo, de vez em quando tirar o mel e dar para a meninada”, afirmou.

O meliponário foi instalado por meio do Projeto Meliponizar, em uma parceria entre a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). O gerente de Conservação, Biodiversidade e Fauna da Semad, Max Vinicius, destacou que esse é um projeto-piloto. “Pretendemos descentralizá-lo para outros municípios. E, claro, iríamos começar por Goiânia, que tem feito um trabalho bastante interessante na área ambiental”, reconheceu. “Esse projeto vai se tornar um marco na mudança de paradigma sobre o tratamento com as abelhas.”

Mabel lembrou que Goiás é um estado agrícola, o que torna ainda mais importante o cuidado com as abelhas, que são polinizadoras naturais. “O estado agrícola precisa da polinização feita pelas abelhas, que é muito importante. Muitas delas são dizimadas pelo excesso de defensivos agrícolas e tudo mais. Mas, nas cidades, nós podemos fazer esse trabalho. Então, vamos lá, tiramos os enxames, trazemos para cá, adaptamos essas abelhas e as levamos para outros lugares também”, explicou o prefeito. “É uma manhã feliz. Quando se inaugura um meliponário, estamos inaugurando mais vida, estamos promovendo a sobrevivência das abelhas, estamos melhorando”, definiu.

A presidente da Amma, Zilma Peixoto, explicou que o Projeto Meliponizar surgiu como resposta a um desafio: a preservação das abelhas nativas sem ferrão e de seus habitats naturais. “E por que isso importa tanto, gente? Porque as abelhas são mais do que polinizadoras, elas são guardiãs da vida. Elas garantem a reprodução das plantas, a produção de alimentos e o equilíbrio dos ecossistemas. Infelizmente, têm sido ameaçadas pelo desmatamento e pelas mudanças climáticas”, afirmou.

Referência

O Projeto Meliponizar atua com o resgate e a manutenção de enxames de abelhas sem ferrão, promovendo práticas de manejo sustentável e educação ambiental. A expectativa é que o espaço se torne referência estadual na conservação de abelhas nativas e na pesquisa sobre sua importância para a produção de alimentos e a saúde ambiental. O meliponário servirá também como ambiente de pesquisa científica, educação ambiental e desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, promovendo a conscientização sobre a relevância desses polinizadores para o equilíbrio dos ecossistemas.

PC sequestra mais de R$ 5 mi de fraudadores de imposto sobre herança