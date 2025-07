Saúde faz força-tarefa para atender vítimas de acidente na BR-153

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) comunica que realizou, na manhã desta quarta-feira, 16 de julho, uma força tarefa para auxiliar no atendimento integral às vítimas no acidente da BR-153, em Porangatu, que envolveu dois dos quatro ônibus que transportavam estudantes da Universidade Federal do Pará (UFPA). Eles seguiam para Goiânia, onde participariam do Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), marcado para iniciar hoje (16), na Universidade Federal de Goiás.

A SES informa que houve uma mobilização para regular pacientes que foram encaminhados para unidades hospitalares em Goiás. Três vítimas foram para o Hospital Municipal de Porangatu. Um deles está em situação estável e permanecerá no município, outros dois já tiveram transferência regulada. Um paciente com laceração ocular foi direcionado para a Fundação Banco de Olhos de Goiás (Fubog), em Goiânia, e outro que está em estado grave, foi transferido para um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu.

A Pasta garantiu assistência qualificada e célere às vítimas. Neste momento, a SES-GO se solidariza com as famílias, amigos e toda a comunidade da Universidade Federal do Pará (UFPA), que enfrentam este momento de tamanha dor.

Acidente

Segundo informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma carreta que trafegava no sentido contrário teria invadido a pista oposta e colidido frontalmente com o primeiro ônibus do comboio, que levava 25 alunos, dois motoristas e um orientador. O segundo veículo, que também transportava estudantes, foi atingido na sequência, mas com menor impacto.

Com o impacto, quatro ocupantes do ônibus, o motorista e três estudantes, morreram no local. O motorista da carreta também não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Já o passageiro do caminhão foi socorrido com ferimentos graves.

De acordo com atualização divulgada pela Ecovias do Araguaia por volta das 10 horas, a ocorrência teve registro de 75 vítimas.

