Saúde libera vacina contra meningite para toda população

A meningite é uma doença séria que afeta as membranas protetoras do cérebro e da medula espinhal, conhecidas como meninges. Ela pode ser causada por diferentes agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos e parasitas. Só neste ano, oito óbitos por meningite e 45 casos confirmados da doença, em Goiás.

Para proteger a população, especialmente os grupos mais vulneráveis, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) alerta para a importância da vacinação contra a meningite. As doses estão disponíveis para toda as pessoas não imunizadas, independentemente de idade. A população deve se informar em seus municípios quais as salas de vacinação que estão com doses disponíveis. Em Goiânia, a lista está disponível no link.

Enquanto a meta preconizada pelo Ministério da Saúde é de 95% de imunização, Goiás registra 78,49% neste ano.

“Não é aceitável que as pessoas morram de doenças que podem ser prevenidas. As vacinas são a melhor forma de proteção e estão disponíveis em todos os municípios”, reforça a superintendente de Vigilância em Saúde da SES, Flúvia Amorim.

Para ampliar a proteção, em abril, o imunizante foi liberado para todas as faixas etárias, seguindo orientação do governo federal. Antes disso, era disponível apenas para menores de 15 anos e profissionais de saúde.

Entre as vacinas ofertadas pelo SUS e que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, estão:

a meningocócica conjugada sorogrupo C;

a vacina pneumocócica 10-valente (conjugada);

a vacina pentavalente; a BCG;

a vacina meningocócica ACWY (conjugada).

A avaliação acerca do imunizante adequado à cada pessoa é feita pelo profissional de saúde.

Meningite

A meningite é um processo inflamatório nas membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal, podendo gerar sequelas e levar a óbito. A doença pode ser causada por diferentes agentes, como bactérias, vírus, fungos e parasitas.

As meningites bacterianas e virais são as mais preocupantes pelo potencial de produzir surtos e casos graves.