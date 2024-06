Saúde promove caminhada a Trindade para incentivar doação de órgãos

Começa nesta sexta-feira (28/06) a tradicional romaria em louvor do Divino Pai Eterno 2024. No mesmo dia, a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) realiza mais uma ação Doe Passos, Doe Órgãos – Uma Caminhada pela Vida, idealizada pela Gerência de Transplantes da pasta. O objetivo do evento, segundo a gerente Katiuscia Freitas, é sensibilizar para a importância da doação de órgãos e tecidos e despertar o interesse do público pelo tema, com o reforço da distribuição de panfletos informativos sobre o assunto, durante a caminhada.

“Hoje, no Brasil, cerca de 62 mil pessoas aguardam na lista por um transplante e, desse número, 2 mil pessoas são de Goiás”, enumera a gerente, ao convidar demais servidores da SES-GO, devotos e quem queira apenas participar de um momento de descontração e saúde, para se juntarem ao grupo já confirmado para a caminhada.

“Esperamos que nossa mensagem chegue a maior número possível de pessoas e que elas venham participar conosco deste momento de comunhão, fé e solidariedade”, afirma Katiuscia, ao confirmar também a presença, no evento, de Lucélia Aparecida Marques, de 46 anos, que recebeu transplante de rins, em 2022, no Hospital Estadual Dr. Alberto Rassi (HGG).

Coordenada pela equipe de Projetos e Educação da Gerência de Transplantes da SES-GO, a caminhada terá como local de partida o Auto Posto Romaria na Av. Bandeirantes, no Setor Ipiranga, no Início da Rodovia dos Romeiros. Para participar, não é necessária inscrição, nem pagamento de qualquer espécie. No percurso, os participantes vão estar identificados com a camiseta da campanha de doação de órgãos, que será oferecida a todos.

Katiuscia lembra que, por precaução a qualquer eventualidade, uma van está à disposição dos participantes durante todo a caminhada. “Contaremos também com o Centro de Apoio ao Romeiro, na tenda da OVG (Organização das Voluntárias de Goiás). A caminhada termina na igreja, onde é dada a opção aos participantes de assistirem a missa. A van também vai estar disponível para transportar os caminhantes da ação de volta até o ponto de partida, no início da GO-060.