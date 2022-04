Schweppes marca presença em camarotes da Sapucaí no Rio de Janeiro

Após dois anos de espera para o carnaval, Schweppes celebra junto ao público a ressocialização responsável na volta dos eventos de grande porte de forma especial, trazendo Schweppes e Schweppes Premium Drinks como foco em ativações na Sapucaí. Nesse retorno, o público poderá encontrar nas ações da marca as bebidas nas versões Schweppes tônica e a nova linha de drinques prontos para beber, Schweppes Premium Drinks, que estão disponíveis em três sabores: Vodka & Citrus, Spritz e Gin & Tônica, todas acessíveis dentro dos camarotes ALLEGRIA e NOSSO no carnaval carioca.

Com ações e um plano 360 voltado para influenciadores, mídia OOH, ações de descontos nos parceiros e food agregators em digital, a marca promoverá uma brand experience especial. Com direito a espaço de video booth, espaços instagramáveis de foto opportunity no meet point, bar proprietário de Schweppes junto às linhas de Schweppes tônica e Schweppes Premium Drinks, a aposta é na visibilidade dentro dos principais camarotes do Rio de Janeiro para amplificar suas ações.

Outro ponto primordial com a nova linha Schweppes Premium Drinks é a conscientização do consumo responsável de bebidas alcoólicas, que deve ser feito sempre por maiores de idade e com moderação adequada.

“Esperamos que este período de espera seja celebrado à altura nesta data tão simbólica que é o carnaval para nós brasileiros. E que os brindes aconteçam com Schweppes. Tanto com Schweppes Original, quanto com a nova Schweppes Premium Drinks, queremos que o consumidor tenha uma experiência única de reencontros com descontração e diversão”, afirma Pedro Abbondanza, Diretor de Marketing da Coca-Cola Brasil, ressaltando a sólida história de Schweppes, marca criada na Suíça em 1783, que entre os sabores está a clássica Tônica, que combina com os melhores drinks.

A participação da marca segue todos os protocolos de segurança e saúde orientados pelo poder público e pelos organizadores dos eventos, garantindo um retorno seguro e responsável à ressocialização.