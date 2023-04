Semáforos das principais avenidas de Goiânia são ressincronizados, e já formam a chamada Onda Verde, informa SMM

Os semáforos das principais avenidas de Goiânia são ressincronizados, e já formam a chamada Onda Verde. O anúncio foi feito pelo secretário municipal de Mobilidade (SMM), Vinícius Henrique Alves, durante coletiva de imprensa, realizada na quarta-feira, 05. Na ocasião, ele também detalhou melhorias no trânsito que serão implantadas no Jardim Novo Mundo.

“Essa foi uma determinação do prefeito Rogério Cruz, assim que assumi a pasta. Os técnicos da SMM se dedicaram à essa missão nas últimas semanas”, afirma o secretário durante apresentação no 6º andar do Paço Municipal. Avenidas 85, Assis Chateaubriand, T-63, T-4 e Castelo Branco, principais gargalos de Goiânia, já estão com semáforos ressincronizados.

Vinícius Alves informou que o processo licitatório para a modernização do parque semafórico de Goiânia está na fase final das correções realizadas junto aos órgãos de controle, como o Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), em face de questionamentos de empresas que disputaram inicialmente o certame.

“Nós acreditamos que, nas próximas semanas, podemos republicar o processo licitatório que vai trazer grandes avanços para a mobilidade dos moradores de Goiânia”, ressalta.

De acordo com o secretário, a ressincronização dos semáforos vai garantir maior fluidez e reduzir o tempo da população no trânsito. “O nosso principal objetivo, e essa é uma bandeira da SMM, é melhorar a qualidade de vida de todos”, afirma.

“Nós sabemos que, se conseguirmos chegar no nosso local de trabalho ou em casa no final do dia de forma mais rápida, para usufruir de mais tempo com as famílias, é um enorme ganho para o conjunto da sociedade”, destaca Vinícius Henrique Alves.

O secretário explica que grande parte do trabalho da SMM foi feito de forma manual, uma vez que a estrutura semafórica de Goiânia ainda conta com equipamentos da década de 1990.

“Ainda precisamos concretizar o processo licitatório, que se arrasta há alguns anos, para modernizar o parque semafórico da capital”, diz o secretário.

“Com um centro de controle de operações, vamos conseguir mapear Goiânia como um todo. Até isso se concretizar, teremos que arregaçar as mangas e trabalhar com o que temos”, pontua Vinícius Henrique Alves. “Contamos com muitos servidores que vestem a camisa. A prova disso é a ressincronização dos semáforos nesses principais gargalos num curto espaço de tempo”, conclui.