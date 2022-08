Serviço de teleconsulta da rede municipal de Saúde completa 16 anos de atendimento

A Central de Atendimento ao Cidadão, o Teleconsulta de Goiânia, completa 16 anos de criação nesta quinta-feira, 04. O serviço viabiliza, aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), marcação das consultas eletivas por telefone. A tecnologia é patenteada pelo Instituto de Desenvolvimento Tecnológico e Humano (Idtech), organização social contratada pela Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), para gerir o projeto.

As especialidades disponibilizadas no serviço são clínica geral, ginecologia e obstetrícia, além de pediatria e generalista. Desde a implantação, o Teleconsulta já agendou e efetivou 7.329.832 de consultas na capital, e proporcionou mais comodidade à população. Somente em 2021, foram agendadas 139.974 consultas, sendo clínico geral a especialidade mais buscada pelos usuários, com mais de 42 mil pessoas atendidas.

“É um projeto aprovado pelos cidadãos, que passaram a acessar a área da saúde com mais facilidade e rapidez”, ressalta o prefeito Rogério Cruz. Para ele, “o serviço se adequou à atualidade, ao permitir que o cidadão marque suas consultas também pelo WhatsApp”. “Essa ferramenta é utilizada pela grande maioria das pessoas e, ao disponibilizarmos marcação de consultas nesse formato, facilitamos o acesso à saúde, resultando nos mais de 19 mil atendimentos realizados”, afirma.

A marcação de consultas pelo aplicativo de mensagens foi disponibilizada em maio deste ano e, segundo o titular da SMS, Durval Pedroso, a ampliação do Teleconsulta atende aos anseios da população.

“Comemorar 16 anos do projeto é motivo de muito orgulho, uma vez que os moradores de Goiânia receberam bem a ideia, e o atendimento nos Centros de Saúde (CS), nas Unidades de Saúde da Família (USFs) e no Centros Integrados de Atenção Médico Sanitária (Ciams) de Goiânia foi facilitado”, pontua. Ele lembra que o cidadão só precisa salvar o número (62) 3524-6305 na agenda do celular e iniciar o atendimento pela ferramenta, que é 100% on-line.

A enfermeira supervisora do Teleconsulta, Esterliane Neres Sousa, enfatiza o trabalho focado nos usuários do SUS e as muitas conquistas nos últimos meses. “Temos que celebrar e nos orgulhar de fazer parte desta instituição, por isso, hoje é dia também de parabenizar todos os profissionais que atuam no Teleconsulta, pois o mundo precisa de mais pessoas que façam a diferença na vida da população”, diz.

O colaborador Erisvan do Nascimento Silva atua como apoio administrativo do Teleconsulta há mais de dois anos. Ele conta que começou a trabalhar como agente de atendimento e se identificou com o trabalho logo de início. “Eu já tinha experiência na área da saúde e com atendimento. Gosto muito de como executamos o trabalho na unidade, estou muito satisfeito em celebrar o aniversário desse serviço tão útil à população”, destaca.

Covid-19

De março de 2020 a março de 2022, com a pandemia do novo Coronavírus, um novo serviço foi implementado na Central Humanizada de Orientações sobre a Covid-19. O projeto tem o objetivo de oferecer serviços de apoio e orientação à população em geral, e aos profissionais de saúde sobre as condutas adequadas diante de quadros suspeitos de covid-19.

Desde a criação, a Central já realizou mais de 530 mil atendimentos, dentre ligações, notificações, monitoramento de pacientes, agendamento de testes e outros.

Sobre o Teleconsulta

Uma das principais conquistas do Teleconsulta foi o Prêmio e-Gov, entregue pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep) e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) em 2011. A premiação tem o objetivo de reconhecer e incentivar o desenvolvimento de projetos e soluções na administração pública.

A Central está disponível pelo telefone 0800-6461560, todos os dias, inclusive aos finais de semana e feriados, das 07 às 19 horas.