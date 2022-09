Setembro vermelho: Goiânia recebe congresso de Cardiologia

De 15 a 17 de setembro, O CORAÇÃO será o grande tema do XXXI Congresso Goiano de Cardiologia, que acontece no Hotel Clarion Goiânia Órion. A expectativa é que cerca de 500 congressistas de todo País estejam mostrando e trocando experiências sobre as novidades científicas ligadas ao sistema cardiovascular.

O congresso acontece neste mês de Setembro que é considerado, pelo calendário médico, como o Mês Vermelho em alusão ao Dia do Coração, que será dia 29. O evento é promovido Sociedade Goiana de Cardiologia – Goiás (SBC-GO). A programação conta com palestras, simpósios, conferências, mesas redondas, colóquio e estandes.

Para conduzir a Conferência Magna de Abertura, foi convidado o Dr. José Eduardo Krieger, professor titular de Genética e Medicina Molecular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP). O evento inicia nesta quinta-feira, 15, às 19. Nos dias 16 e 17, das 8h às 18h. As inscrições para o evento podem ser feitas através do link https://sbcgoias.com.br/31congresso/.

Dentre as várias temáticas do congresso estão:

1) Morte Súbita

2) Efeitos do Calor Intenso ao Coração

3) Exercícios Físicos e a Morte Súbita

4) Importância da Espiritualidade para o Coração

5) Mitos e verdades sobre Cigarros Eletrônicos

6) Relação Obesidade, Exercícios e Coração

7) O Coração de Crianças e Idosos

8) Reabilitação Cardíaca Pós-Covid

9) O “Dr” Google ajuda ou atrapalha?

10) Como manter o Coração Saudável na Era Digital

Além de muitos outros temas que abordarão as melhores formas de tratamento e salvamento de pacientes. “Este grandioso congresso volta à sua forma presencial em nosso Estado, após dois anos de pandemia. Queremos dar visibilidade às conquistas na área cardiológica nacional, assim como as novas dinâmicas de atuação para os médicos”, explica o presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia Goiás (SBC-GO), Dr. Rodrigo Paashaus de Andrade.