Suspeito de múltiplos estupros é preso em Pontalina

A Polícia Civil de Goiás prendeu, nesta quinta-feira (10), um homem suspeito de estuprar a própria vizinha no município de Pontalina, na região Sul do estado. A prisão preventiva foi cumprida por agentes da Delegacia de Polícia de Pontalina, vinculada à 19ª Delegacia Regional.

Além do mandado de prisão, os policiais também cumpriram ordem de busca e apreensão na residência do investigado. De acordo com a corporação, o homem é investigado por outros três casos de estupro, sendo duas vítimas suas enteadas e uma, sua própria neta.

Após a adoção de medidas investigativas para comprovar a veracidade dos fatos, a autoridade policial do município de Pontalina representou pela prisão preventiva e, com o deferimento, a equipe policial cumpriu hoje o mandado. O investigado encontra-se preso e à disposição do Poder Judiciário.

