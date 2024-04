Tarifa social garante 50% de desconto na conta de água

A tarifa social estabelecida pela Prefeitura de Goiânia no contrato de concessão, assinado com a Saneago – Companhia Saneamento de Goiás S/A, garante 50% de desconto nas contas de água na capital e já teve a adesão de 7.889 famílias ao programa.O benefício voltado exclusivamente para a categoria residencial tem o objetivo de ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social.

De acordo com o presidente da Agência de Regulação de Goiânia (AR), Hudson Rodrigues de Novais, todas as pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), com inscrição ativa, que se enquadram na faixa de extrema pobreza, com consumo mensal de 20 metros cúbicos de água e com titularidade ativa na conta de água, podem solicitar inscrição na tarifa social.

“Esse benefício já está assegurado junto à Saneago. Então, estamos alertando a população goianiense que procure a Companhia e faça adesão ao programa, garantindo o acesso aos serviços essenciais de abastecimento de água e esgoto por um preço mais acessível”, afirma o presidente da AR.

Cadastro na tarifa social

Para ter direito à tarifa social é preciso entrar em contato com a Central de Relacionamento da Saneago, pelo telefone 0800 645 0115, ou agendar atendimento em uma unidade Vapt-Vupt. Se a conta já estiver em nome do beneficiário, basta apresentar os documentos pessoais, a conta de água e o comprovante de inscrição do CadÚnico.

Caso a conta não esteja em nome do beneficiário, ainda é possível cadastrar, mas será necessário efetuar a alteração da titularidade, apresentando, também, documentos que comprovem a posse do vínculo do imóvel. A Saneago fará a análise dos documentos e concederá o desconto na conta, caso a documentação esteja regular.

O programa social garante abatimento de 50% no valor mensal da conta de água e esgoto, na categoria residencial, para o consumo de até 20 metros cúbicos. Se o usuário não estiver inscrito no CadÚnico, ele deve procurar um dos Centros de Referência da Assistência Social (Cras) ou Núcleos de Assistência Social (NAS), espalhados pela cidade, e fazer o seu cadastro.