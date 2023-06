Temporada Mais Araguaia leva serviços e orientações a Aruanã

O Governo de Goiás preparou uma série de ações para os meses de junho e julho nas cidades que ficam às margens do Rio Araguaia. Batizado de Temporada Mais Araguaia 2023, o projeto inclui vários órgãos estaduais, entre eles o Gabinete de Políticas Sociais, a Secretaria da Retomada e o Corpo de Bombeiros.

A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa) participará da iniciativa levando ao público orientações sobre programas ligados do setor rural. Os treinamentos começam em Aruanã nesta quarta-feira, 07Foto: Goiás Turismo.

Aruanã

Uma equipe da Seapa está no município desde domingo, 04, mobilizando lideranças, produtores rurais e outros interessados. Nesta quarta-feira, a partir das 9 horas, no Centro do Idoso Dona Leopoldina Barros, eles participarão de capacitações em turismo rural, crédito rural e bioinsumos.

As inscrições para as atividades iniciaram na terça-feira, 06, no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do município.

A Seapa estará ao lado da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater). Das 10 às 12 horas, as equipes do órgão oferecerão capacitações em bovinocultura sustentável, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e outros temas. Também farão emissão de CAF (Cadastro Nacional da Agricultura Familiar), que substituiu a antiga DAP. Das 14 às 17 horas, serão realizadas oficinas de conserva de pequi e brigadeiro de pequi.

“Estamos unindo forças para fazer desta temporada do Araguaia uma das mais seguras e produtivas de todos os tempos”, afirma o titular da Seapa, Pedro Leonardo Rezende. “O setor agropecuário tem uma característica de transversalidade. Temos interface com muitas áreas, e uma delas é o turismo. Goiás pode crescer muito com o turismo rural. Queremos desenvolver este segmento em todo o Estado, e incluir os pequenos produtores. A região do Araguaia é privilegiada neste sentido”, avalia.

Temporada Mais Araguaia

A Temporada Mais Araguaia 2023 prevê nos meses de junho e julho ações em seis localidades da região. O investimento direto estimado é de cerca de R$ 14 milhões, e mais de R$ 25 milhões por meio de linhas de crédito do Fundo Geral do Turismo (Fungetur) e pelo Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).

A caravana do Estado leva qualificação a trabalhadores, encaminhamento a empregos, fomento ao empreendedorismo, eventos esportivos, reforço na segurança, educação ambiental nas cidades e nos acampamentos, prevenção a acidentes, regulação de serviços públicos como abastecimento de água e energia, entre outras iniciativas para garantir uma temporada tranquila aos turistas e produtiva para a economia local.

As ações do governo estadual serão desenvolvidas em Aruanã, São Miguel do Araguaia, Distrito de Luiz Alves, Britânia, Mundo Novo, Nova Crixás, Distrito de São José dos Bandeirantes e Aragarças. Além de Gabinete de Políticas Sociais (GPS), Secretaria da Retomada, Seapa e Emater, participam do projeto as secretarias de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), de Esporte e Lazer (Seel), a Agência Goiana de Regulação (AGR), a Goiás Turismo, a GoiásFomento e as polícias Civil e Militar.