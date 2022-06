TRE-GO lança edital para contratação de estagiários de nível médio e superior

O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO) comunica a realização de processo seletivo online para estágio remunerado na sede e nas zonas eleitorais do estado para estudantes de nível médio e superior das áreas de Administração, Design Gráfico, Estatı́stica, Engenharia Ambiental, Gestão de Recursos Humanos, Tecnologia da Informação (Desenvolvimento e Infraestrutura) e Direito.

O processo visa o preenchimento imediato de vagas existentes e a formação de cadastro de reserva para preenchimento das vagas que surgirem durante o período de validade do certame.

De acordo com o edital, as inscrições poderão ser realizadas no período de 18 de maio a 10 de junho de 2022 por estudantes de nível superior e nível médio regular, até as 18 horas (horário de Brasília), no site da Super Estágios (https://www.superestagios.com.br/), onde o estudante deverá se cadastrar e fazer sua inscrição, devendo, ainda, imprimir o respectivo comprovante. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

As provas para todos os candidatos serão realizadas de forma online no dia 14 de junho 2022, das 06:00 às 23:59 horas (horário de Brasília), de forma individual.

As bolsas de estágio para os níveis médio e superior terão os valores fixados pelo Presidente do TRE/GO, por meio do contrato vigente com o Agente de Integração e especificado no termo de compromisso de estágio, cujos valores atuais são: R$ 1.000,00 (mil reais) para estagiários do ensino superior, com carga horária de 25 horas semanais; R$ 500,00 (quinhentos reais) para estagiários do ensino médio, com carga horária de 20 horas semanais. Os estagiários também terão direito a auxílio-transporte.

Confira a íntegra do Edital e seus Anexos.