Cidades

Trecho da BR-452 em Goiatuba terá “Pare e Siga” até domingo

A obra começou na semana passada e, com as chuvas que atingiram a região, precisaram ser estendidas para esta semana


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 01/10/2025 - 09:03

Operação "Pare e Siga" está em vigor entre o km 90 e 95 da rodovia, em Goiatuba, para realização dos trabalhos
Segue nesta semana, até domingo, dia 5, a recuperação do pavimento na BR-452 entre os quilômetros 90 e 95, no município de Goiatuba. Para execução das melhorias, que são realizadas pela Rota Verde Goiás, continua em vigor neste trecho a operação sistema “Pare e Siga”, em que os veículos trafegam alternadamente em cada sentido da pista, sempre no período das 7h às 17h.

A recomendação aos motoristas é respeitar a sinalização, manter a atenção redobrada, já que o fluxo tende a ficar mais lento, e programar seus deslocamentos. A obra em Goiatuba começou na semana passada e, com as chuvas que atingiram a região, precisaram ser estendidas para esta semana. No local, a Rota Verde Goiás realiza a fresagem da rodovia, que é a raspagem do asfalto e imediata substituição por um novo.

Intervenções para recuperação do pavimento com a técnica de fresagem, que vêm sendo realizadas desde que a Rota Verde Goiás passou a administrar a BR-060 e BR-452, no final de abril, têm como objetivo melhorar a qualidade das rodovias e garantir a segurança dos usuários. Vários trechos das duas vias já receberam fresagem, assim como melhoria do asfalto usando outras técnicas.

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Pesquisa