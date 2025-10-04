Três casos de intoxicação por metanol são registrados em Goiás

Goiás registrou três casos suspeitos de intoxicação por metanol, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O primeiro paciente notificado foi uma mulher de 25 anos, moradora de Itapaci, que consumiu bebida alcoólica em uma cachoeira de Guarinos e está internada em estado grave no Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu. O caso foi comunicado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica (Ciatox).

O quadro da jovem evoluiu rapidamente com dificuldade respiratória e redução do nível de consciência, o que levou à necessidade de intubação. Ela apresenta acidose metabólica grave, insuficiência renal aguda e necessidade de hemodiálise. Mesmo com o uso de bicarbonato de sódio, não respondeu de forma satisfatória ao tratamento. O pai e o irmão, que também ingeriram bebida com ela, não apresentaram sintomas. O caso segue em investigação.

Além da paciente de Itapaci, outro jovem de 20 anos está internado em Formosa após consumir vodka e apresentar náusea, vômito e visão turva. Já em Padre Bernardo, um homem de 47 anos foi transferido para o Distrito Federal em estado grave, com insuficiência respiratória e pneumonia broncoaspirativa. Em todos os casos, a Polícia Civil investiga a origem das bebidas.

Registro nacional

Diante do cenário, o governo de Goiás iniciou uma operação para fiscalizar distribuidoras de bebidas alcoólicas em todo o estado. A medida foi determinada pelo governador Ronaldo Caiado como ação preventiva, em meio ao aumento de notificações em todo o Brasil. No cenário nacional, o Ministério da Saúde já contabiliza 113 notificações de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas. Do total, 11 casos foram confirmados e 102 permanecem em investigação. São Paulo concentra mais de 90% das notificações, seguido por Pernambuco, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal. Até o momento, 12 mortes foram registradas, sendo uma confirmada em São Paulo e outras 11 sob análise.

O metanol é uma substância altamente tóxica usada em solventes e produtos químicos, capaz de causar danos graves ao fígado, cérebro e nervo óptico, com risco de cegueira, coma e morte. Para reforçar o atendimento, o Ministério da Saúde anunciou a compra emergencial de 150 mil ampolas de etanol farmacêutico, além de negociações internacionais para a aquisição de fomepizol, antídoto considerado essencial para o tratamento.

Nota da SES na íntegra:

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás informa o registro de três notificações para casos suspeitos de intoxicação por metanol:

1 – Paciente de 25 anos, obesa, diabética, moradora de Itapaci, que teria consumido bebidas alcoólicas há dois dias em Guarinos. Foi internada com quadro de insuficiência respiratória (com evolução para insuficiência renal), hiperhidrose metabólica, sendo imediatamente transferida para o HCN em Uruaçu. Paciente está entubada, em UTI, em estado grave. A força-tarefa montada pelo Governo do Estado oportunizou o envio, via aeronave dos Bombeiros, de antídoto para o HCN. A Polícia Civil investiga a origem das bebidas consumidas pela paciente e sua família.

2 – Paciente de 20 anos de idade internado desde ontem à noite no Hospital Estadual de Formosa apresentando visão turva, náusea e vômito após ingestão de vodka. A equipe do hospital relata que o paciente está orientado e consciente, passou por vários exames, está em observação no Pronto-Socorro da unidade, com avaliações sistemáticas do quadro de saúde. A Polícia Civil foi alertada para ouvir o paciente e rastrear a origem da bebida.

3 – Paciente de Padre Bernardo, internado em estado grave no Hospital Santa Maria no DF. Caso notificado hoje pela UPA de Brazlândia, onde o paciente de 47 anos deu entrada na madrugada desta sexta-feira. Paciente, que é obeso e hipertenso, evoluiu com insuficiência respiratória aguda, rebaixamento do nível de consciência e pneumonia broncoaspirativa, com necessidade de intubação orotraqueal e sedoanalgesia. Apesar de não conseguir referir a quantidade e quais bebidas foram ingeridas, foram encontrados cerveja, vodka, outros destilados e energético no carro do paciente. As bebidas foram compradas numa localidade chamada Vendinha, próxima a Padre Bernardo – GO. No que se refere ao seguimento clínico, o CIATOX-DF orientou medidas para estabilizar o quadro do paciente: correção da acidose metabólica vista em gasometria (pH 7,1), além de condutas para o desequilíbrio hidroeletrolítico.

Os casos notificados cumprem os critérios que preenchem a definição de casos suspeitos, de acordo com a nota técnica do Ministério da Saúde (Brasil, 2025). Os pacientes serão mantidos em internação e a vigilância epidemiológica seguirá monitorando a evolução dos sintomas.