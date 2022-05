Tribuna Política | PSD volta a ter o pré-candidato mais competitivo ao Senado

Presidido por Vilmar Rocha em Goiás, o PSD voltou a ter o pré-candidato com maiores chances de ser eleito senador para a vaga única das eleições deste ano. Da mesma forma como era com o ex-pré-candidato Henrique Meirelles, o presidente da Assembleia Legislativa, Lissauer Vieira (PSD), é também o nome que mais aglutina apoios políticos e é o preferido dos partidos da base de apoio ao governador Ronaldo Caiado (UB). As manifestações de apoio têm crescido à medida em que Lissauer se dispõe a aceitar a disputa. E, ao que tudo indica, os deputados, principalmente, querem candidatura única no grupo caiadista, sendo Lissauer o escolhido. Pesa também a favor dele movimentações no setor do agronegócio, que bancam o projeto e são essenciais para a reeleição de Caiado. Todas essas movimentações dos dois que foram pré-candidatos pelo PSD reforçam o poder de articulação de Vilmar Rocha, que também já disputou o cargo, em 2014, obtendo mais de 1 milhão de votos. Do mesmo partido, se mantém isolado o senador Vanderlan Cardoso, que apoia o ex-senador Wilder Morais (PL) e, para o governo, Vitor Hugo (PL), mesmo tendo recebido apoio do grupo do atual governador na eleição para a prefeitura de Goiânia.

Tá no agro

O agro tem ocupado boa parte da agenda do governador Ronaldo Caiado (UB). Ele esteve em Rio Verde, na festa de comemoração dos 30 anos da empresa Vitacal, uma das principais comercializadoras de calcário agrícola do Centro-Oeste. Além das principais lideranças do agronegócio, o público era composto por clientes da empresa.

É pop

O ex-titular da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços (SIC), José Vitti, é um dos sócios da Vitacal. Caiado chegou ao evento acompanhado de três senatoriáveis, os deputados Lissauer Vieira (PSD) (estadual) e Delegado Waldir (UB) (federal), e o senador Luiz do Carmo (PSC); além do deputado federal José Mário Schreiner (MDB), que quer apenas a reeleição.

É tudo

Caiado participou também de encontro com produtores de leite na Estância Tamburil, em Bela Vista de Goiás. O evento promoveu debate sobre a exportação da tecnologia empregada no local e o desenvolvimento do setor em Goiás.

Balde cheio

A propriedade é referência em aperfeiçoamento genético de gado leiteiro e possui um dos planteis das raças de gado Gir leiteiro e Girolando mais premiados do Brasil. Atualmente, produz 10 vezes a média nacional de leite.

Quinto

Pré-candidato ao governo pelo Patriota, Gustavo Mendanha recebeu o apoio de mais um partido, o Por Mais Brasil 35, antigo PMB. Ele se soma ao Agir 36, DC e PMN e, agora, já são cinco em seu projeto de oposição ao governador Ronaldo Caiado (UB). A sigla é presidida em Goiás por Santana Pires.

Chegou chegando

No sábado, o Por Mais Brasil 35 participou, em Niquelândia, do 2⁰ Encontro Regional promovido por Mendanha, que prometeu incentivos e mais estrutura para indústrias de extração de níquel.

Primeira

O encontro contou com presença e discurso pró-Mendanha da prefeita de Maurilândia, Edjane Alves (PL), rebelde que não apoia a pré-candidatura de seu colega e agora presidente do partido, Vitor Hugo.

MOBILIDADE> A prefeitura de Goiânia entregou o Complexo Viário Luiz José Costa, conhecido como Complexo Viário Jamel Cecílio. A obra é a primeira de grande complexidade com entrega prevista para o mês de maio. O complexo recebeu investimentos de R$ 32,5 milhões e, por ele, passarão mais de 200 mil veículos por dia. O projeto é dividido em três níveis: o viaduto na Avenida Deputado Jamel Cecílio, a rotatória no nível da Alameda Leopoldo de Bulhões e a trincheira da Marginal Botafogo.

Até 31

Prefeito de Goiânia, Rogério Cruz (Republicanos) garantiu, durante entrega do Complexo Viário Jamel Cecílio, ainda para maio as entregas dos viadutos Lauro Belchior e da Perimetral Norte; e, para junho, o Terminal Isidória.

Mortes

As mortes violentas de jovens registradas no trânsito de Goiânia no final de semana do Dia das Mães levaram o Detran a intensificar a Balada Responsável, com a realização de blitzes simultâneas em diferentes pontos da capital com o intuito de coibir a combinação de álcool e direção. Durante as ações, educadores de trânsito distribuem material educativo e alertam os condutores para os perigos do desrespeito às leis de trânsito.

Continua zero

A tolerância continua zero e o condutor flagrado dirigindo sob o efeito de álcool ou que se nega a fazer o teste do bafômetro é autuado administrativamente e tem que pagar multa no valor de R$ 2.934,70 (podendo dobrar em caso de reincidência) e tem de responder processo que pode resultar na suspensão de 12 meses do direito de dirigir. O veículo também fica retido até que seja apresentado um outro motorista habilitado.

Pós-pandemia

Titular da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviços (SIC), Joel Sant’Anna comemora resultado de pesquisa divulgada pelo IBGE que mostra que Goiás tem a sétima menor taxa de desemprego do país (8,9%), no primeiro trimestre de 2022. A população desocupada no Estado, em números absolutos, foi estimada em 343 mil pessoas. Na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior (505 mil pessoas), houve redução de 162 mil pessoas desocupadas.

Estacionado

Já a taxa de desemprego no Brasil ficou em 11,1% no 1° trimestre deste ano, 11,9 milhões de pessoas sem emprego. O mesmo que no 4º trimestre de 2021 e 3,8 pontos percentuais a menos em relação ao mesmo trimestre de 2021, quando atingiu 14,9%.