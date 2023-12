UEG abre inscrições do processo seletivo para reingressos

A Universidade Estadual de Goiás abriu as inscrições para o Processo Seletivo para Reingresso, Transferência Interna, Transferência Externa e Portadores de Diploma nos cursos de graduação da Universidade Estadual de Goiás (bacharelado, licenciatura e superiores de tecnologia) para o semestre letivo 2024/1.

São ofertadas 4.706 vagas em cursos de diversas cidades, turnos e modalidades. As inscrições podem ser feitas até o dia 5 de janeiro exclusivamente pela internet através do site: www.minhavaga.ueg.br.

O Reingresso será permitido apenas para ingressantes das matrizes curriculares 2021/1 e 2023/1 para os candidatos que não efetuaram a renovação de matrícula na UEG por apenas dois períodos letivos, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso e que nunca tenham participado de nenhum processo seletivo para reingresso da UEG.

Para concorrer à vaga de Transferência Interna os candidatos deverão estar regularmente matriculados ou com trancamento no semestre letivo de 2023/2, nas matrizes 2021/1 ou 2023/1, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso. Para os estudantes da UEG é admitida Transferência Interna entre turnos de um mesmo curso e câmpus/unidade universitária; no mesmo curso em outros câmpus/unidade universitária; em cursos da mesma área do conhecimento em outros câmpus/unidade universitária.

Para concorrer à vaga de Transferência Externa os estudantes de outras Instituições de Ensino Superior (IES) deverão estar regularmente matriculados ou com trancamento de matrícula no semestre letivo de 2023/2, respeitando o prazo máximo de integralização previsto pelo curso com objetivo de dar prosseguimento nos estudos no mesmo curso ou em cursos da mesma área do conhecimento.

Para concorrer à vaga de Portador de Diploma de Graduação o candidato deve comprovar a conclusão em pelo menos um curso de graduação em uma Instituição Ensino Superior (IES) devidamente reconhecida pelo MEC e/ou por outro órgão competente.

O resultado final do processo seletivo e a convocação para cadastramento e matrícula dos candidatos classificados em 1ª chamada serão publicados no dia 7 de fevereiro de 2024, no endereço eletrônico https://www.minhavaga.ueg.br.