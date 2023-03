UEG publica edital do Vestibular 2023/2

A taxa de inscrição é de R$ 50, sendo isenta para titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou para doadoras regulares de leite materno, conforme lei sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. As provas serão realizadas em 4 de junho

O Núcleo de Seleção da Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou na última sexta-feira, 17, o edital de abertura do Vestibular 2023/2. São 450 vagas em 12 cursos de graduação da Universidade. Confira aqui o Edital do Vestibular UEG 2023/2 . As inscrições podem ser feitas entre os dias 11 de abril e 11 de maio, exclusivamente por meio do site www.vestibular.ueg.br .

A taxa de inscrição é de R$ 50, sendo isenta para titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou para doadoras regulares de leite materno, conforme lei estadual sancionada pelo governador Ronaldo Caiado. Deve-se solicita a isenção nos dias 11 a 20 de abril.

Vestibular 2023/2

As provas acontecem em 4 de junho. O resultado final será divulgado em 10 de julho. Ao se inscrever, o candidato deverá indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno e a segunda opção de graduação que deseja cursar.

Há vagas reservadas ao sistema de cotas, voltadas a candidatos que comprovadamente sejam oriundos de rede pública de educação básica, negros, indígenas ou pessoas com deficiência. Oeferece-se, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.

Vagas

As 450 vagas do processo seletivo são oferecidas para os seguintes cursos: Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial e Zootecnia.

As provas acontecem em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas.

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou nesta terça-feira, 21, o resultado preliminar da seleção para aproveitamento de vagas remanescentes do Vestibular 2023/1, destinadas a alunos que querem ingressar nos cursos de graduação da Universidade por meio do aproveitamento de seu desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Confira aqui o resultado preliminar do Processo de Seleção para Vagas Remanescentes – Enem.

A classificação dos candidatos é feita por ordem decrescente da média das 4 (quatro) provas objetivas e da redação do Enem, respeitando-se o limite de vagas de cada curso, cidade e turno indicados no formulário de inscrição.

Os candidatos interessados em interpor recursos devem postá-los no endereço www.estudeconosco.ueg.br no dia 22 de março. O resultado final definitivo será no dia 23 de março.

Para mais informações, confira o Edital do Processo de Seleção para Vagas Remanescentes – Enem.