Últimos dias para solicitar isenção da taxa do Vestibular 2027/1 da UEG

O prazo da solicitação de isenção da taxa de inscrição para o Vestibular 2027/1 da Universidade Estadual de Goiás (UEG) se encerra na próxima segunda-feira, 31. Podem solicitar o benefício candidatos titulares ou dependentes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), doadores de sangue e/ou medula óssea e doadoras regulares de leite materno.

Também podem solicitar a isenção estudantes oriundos da rede pública de educação básica que tenham como primeira opção um curso de licenciatura ou um curso Superior de Tecnologia.

A solicitação da isenção é realizada exclusivamente pelo site www.vestibular.ueg.br. O resultado final dos pedidos de isenção será divulgado em 16 de setembro.

Processo Seletivo

O processo seletivo oferece 4.300 vagas em cursos de graduação distribuídos por diferentes regiões do estado, ampliando as oportunidades de acesso ao ensino superior público e gratuito em Goiás.

As inscrições podem ser realizadas até 21 de setembro, exclusivamente pelo site www.vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50.

O Vestibular UEG 2027/1 será realizado em fase única, composta por prova objetiva e prova de redação. As provas estão marcadas para o dia 18 de outubro, em todas as cidades onde houver oferta de vagas. Entre os municípios estão Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Ceres, Campos Belos, Formosa, Goiânia, Goianésia, Jataí, Luziânia, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Uruaçu, entre outros.

O resultado final, com a lista de candidatos classificados, será divulgado em 30 de novembro. Na mesma data, também estará disponível a consulta ao boletim de desempenho individual final.

Cursos em diferentes áreas do conhecimento

O Vestibular 2027/1 reúne 35 cursos de graduação em diferentes áreas do conhecimento. Entre as opções estão Administração, Agronomia, Agroindústria, Agroecologia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Design de Moda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Farmácia, Física, Fisioterapia, Gastronomia, Geografia, História, Letras, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química, Química Industrial, Sistemas de Informação, Sistemas para Internet, Turismo e Zootecnia.

A oferta contempla cursos de bacharelado e licenciatura, além de cursos Superiores de Tecnologia. As vagas estão distribuídas em diferentes câmpus e unidades universitárias da UEG, com opções de turnos e modalidades conforme o curso e a cidade. O detalhamento completo pode ser consultado no Anexo II do edital.

O processo seletivo conta com sistema universal, sistema de cotas e vagas suplementares para candidatos quilombolas. As cotas são destinadas a estudantes oriundos da rede pública de educação básica, negros, indígenas e pessoas com deficiência.

A UEG também oferta duas vagas suplementares para candidatos membros de comunidades quilombolas em cada curso de graduação previsto no Anexo II, conforme as regras estabelecidas no edital.

Todos os candidatos inscritos concorrem inicialmente pelo sistema universal. Aqueles que optarem pelo sistema de cotas e não forem classificados nessa modalidade concorrerão posteriormente às vagas reservadas, conforme os critérios estabelecidos no edital.