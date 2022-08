Unidades do Vapt Vupt passam por reforma e atendimentos ocorrem em locais provisórios

As unidades do Vapt Vupt localizadas nos municípios de São Miguel do Araguaia, Itumbiara e Goiânia (Araguaia Shopping) estão passando por reforma. Já a agência de Itaberaí está em processo de mudança de endereço. Os atendimentos na unidade de Itumbiara serão retomados nesta segunda-feira, 29, e a previsão é que a entrega das demais unidades seja feita nas próximas semanas.

A agência instalada no Shopping Buena Vista, em Goiânia, e a unidade de Itapaci também passarão por reparos estruturais. Os atendimentos no Buena Vista serão suspensos nos dias 29 e 30 de agosto. O retorno das atividades ocorrerá no próximo dia 31. Já em Itapaci, as atividades serão suspensas entre os dias 29/08 e 02/09. Os atendimentos serão retomados no dia 05 de setembro.

Durante o período de obras e de mudança, com exceção das unidades de Itumbiara e do Shopping Buena Vista, onde os reparos terão poucos dias de duração, os serviços foram realocados para postos temporários de atendimento. Os atendimentos estão disponíveis aos cidadãos de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, sem a necessidade de agendamento prévio. A unidade provisória do Araguaia Shopping também oferece atendimento aos sábados, das 8 horas às 13 horas.

Confira os locais provisórios de atendimento:

São Miguel do Araguaia

Os serviços de emissão de primeira via e renovação de CNH, carteira de identidade, Ipasgo, senha consignado, Junta Militar e entrega de documentos estão sendo oferecidos no Ciretran, localizado na Rua 07, n° 764, no centro da cidade. Já os atendimentos relacionados à Saneago estão sendo realizados na sede da companhia, na Avenida Trindade, no Setor Santos Dumont.

Araguaia Shopping

Os serviços oferecidos por Detran, Economia, Ipasgo, Segurança Pública, Multifuncional, Goiasprev, e ainda, posse de servidor público, primeira via do CPF, senha consignado, cadastro e consulta do programa Universitário do Bem (Probem), passe livre estudantil, registro de ocorrência na Delegacia Virtual, Saneago e Sine estão sendo realizados em espaço provisório no shopping, no local onde funcionava a loja Ri Happy.

Itaberaí

Os serviços oferecidos pelo Detran, Ipasgo, Economia, e ainda, emissão de carteira de identidade, primeira via do CPF, senha consignado, Sine e entrega de documentos estão disponíveis na sede do Ciretran, localizado na Rua Quincas Neto esquina c/ Luís Antônio, s/n°, no Centro. Já os atendimentos relacionados à Saneago estão sendo realizados na sede da companhia, na Rua Santana, n° 1-77, Centro. Já os atendimentos da Junta Militar e da Agehab estão sendo feitos na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Sá Tavares, n° 56-98, Centro.

Itapaci

A entrega de documentos como carteira de identidade, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), cartões do Ipasgo e atendimentos da Economia serão realizados, a partir desta segunda-feira (29/08), no prédio da prefeitura, localizado na Avenida Floresta, nº 198, Centro. Já os atendimentos da Saneago ocorrerão na sede da Companhia, na Avenida Valdemar Nunes de Castro, nº 30, no centro da cidade.