Vassil Oliveira apresentará seu novo livro

O jornalista e escritor Vassil Oliveira tem mais um lançamento de livro nesta semana, “Nem sempre sou assim”. Este é o terceiro livro publicado. Ele afirma que o título já apresenta o desafio do livro: “Quem me conhece, sabe ou desconfia: nem sempre sou assim. Sou de muitos jeitos, muitas tergiversações e prantos, mas também risos. Uma soma e uma subtração constante. O que você vê hoje pode ser menos; outra hora, serei mais. Quem controla essas coisas?”.

Com uma escrita leve, Vassil sai um pouco de sua área de trabalho tradicional, a política. “Nada de política. Política fica para outra ocasião. Aqui estou eu, estamos nós, está a vida. Falo da vida. De viver. O livro é o mundo”, detalha.

O livro é editado pela Contato Comunicação, que também lançou outra obra sua, Eleição do Início ao Fim, sobre campanha eleitoral, com foco na de 2006. O lançamento é nesta terça-feira (25), às 20h, na Biblioteca do Sesc Centro, em Goiânia.

Confira como ele descreve o livro, em texto publicado neste final de semana:

Nem sempre sou assim, o livro

Quem me conhece, sabe ou desconfia: nem sempre sou assim. Sou de muitos jeitos, muitas tergiversações e prantos, mas também risos. Uma soma e uma subtração constante. O que você vê hoje pode ser menos; outra hora, serei mais. Quem controla essas coisas?

‘Nem sempre sou assim’ é o título do livro que todo mundo pode – e deve! – comprar a partir desta semana. Compre, leia, não venda ainda no sebo, deixa a gente vende mais, antes. Nem sei quantas crônicas são. Juro que não contei. E só está publicado porque fui mais esperto que o meu editor.

Por mim, eu ia deixando. Publico agora? Não, depois, não tenho pressa. Assim que eu penso e assim que eu faço: vou adiando as publicações do que tenho guardado. Esperto, mandei dessa vez o arquivo pro Iuri Rincon Godinho, da Contato, perguntando se valia a pena publicar. Ele já retornou perguntando quando queria lançar.

Iuri não para quieto. Deve ter problema. E isso é bom. As coisas andam. Eu sou assim, mais travado. E é dessas questões e outras que vivi e observo que trata o livro. Nada de política. Política fica para outra ocasião. Aqui estou eu, estamos nós, está a vida. Falo da vida. De viver. O livro é o mundo.

Vassil

Vassil Oliveira é jornalista. Escritor. Consultor político e de comunicação. Atualmente, escreve para o Jornal Tribuna do Planalto e para o Massa e Poder. Foi diretor de Redação na Tribuna do Planalto, editor de política em O Popular, apresentador e comentarista na Rádio Sagres 730 e presidente da agência Brasil Central (ABC), do governo de Goiás. Comandou a Comunicação Pública de Goiânia (GO) e de Campo Grande (MS). Publicou também Eleição do Início ao Fim (ensaios e análises) e Homens e Cavas Abertas de Mulheres Amorosas (contos).

Serviço

Pauta: Vassil Oliveira apresentará seu novo livro

Horário: 20h

Local: Sesc Centro