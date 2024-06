Vem aí o tradicional Arraiá da Paróquia Nossa Senhora da Assunção

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção realizará o Arraiá da Assunção 2024 nos dias 21, 22 e 23 de junho. A festa será realizada no estacionamento do Clube dos Bancários, Vila Itatiaia, com os shows de Tonny Francis e Banda, e Leo Bento, e é claro, as tradicionais apresentações de quadrilhas: “Chapéu do Vovô”, “UAI São João”, “Renascer” e “Catequese”, finalizando com a Santa Missa no domingo.

A realização do Arraiá Assunção 2024 é da Associação Assunção, com apoio da Prefeitura de Goiânia através da Secretaria de Cultura Municipal, do Governo de Goiás através da Secretaria da Retomada | Goiás Social, da Arquidiocese de Goiânia e do Clube dos Bancários, com organização da Paróquia Nossa Senhora da Assunção.

O Pároco, Padre Marcos Rogério, reforçou que a tradição já é aguardada pela comunidade, “Todo ano milhares de pessoas vem prestigiar o nosso Arraiá com comidas típicas, shows, apresentações e a nossa Santa Missa no domingo, sempre organizamos uma grande estrutura no local para atender a comunidade”, disse.

O ingresso solidário já está disponível para aquisição, o passaporte para sexta e sábado (21 e 22 de junho) no valor de R$ 10 para compra antecipada através do site (ingresso.nossasenhoradaassuncao.com.br) e nos pontos físicos: Pastorais e Secretarias, na portaria o ingresso solidário individual será de R$ 15 por dia. Já no domingo, dia da santa missa, a entrada é gratuita. Os ingressos são limitados.

Além da decoração temática, apresentações de quadrilhas, haverá barraquinhas das mais diversas comidas típicas que são tradição deste período, e um espaço infantil com brinquedos para as crianças.