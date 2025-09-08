Vereadores do PSDB recebem Marconi na Câmara de Goiânia

Os três vereadores do PSDB na Câmara de Goiânia, Michel Magul, Aava Santiago (líder) e Tião Peixoto (licenciado) receberam o presidente Nacional do PSDB e ex-governador, Marconi Perillo, na Câmara Muncipal.

A visita institucional foi realizada após Magul assumir o mandato como titular, na vaga de Peixoto, e estava na pauta de Marconi, que foi à Casa prestigiar o novo vereador tucano.

Os três parlamentares do PSDB receberam Perillo em seus respectivos gabinetes, de Aava e de Michel/Tião.

“Foi uma visita importante do presidente Nacional do PSDB. Ele veio nos prestigiar como vereador em mandato e pode estreitar laços com vereadores e com a base do nosso partido na Câmara, dos vereadores titulares aos suplentes, que tenho a honra de ser e de assumir por este período”, afirmou Magul.

Marconi também valorizou o ingresso à bancada tucana na Câmara e citou o ingresso de Magul. “Estou muito feliz com esta visita e com a atuação dos dois vereadores que representam o PSDB”, disse Perillo.

Portas abertas

A visita mobilizou parlamentares da Câmara Municipal de outros partidos.

Nos gabinetes de Magul e Aava Santiago, Perillo esteve acompanhado pelos vereadores Leo José (Solidariedade) e Geverson Abel (Republicanos).

