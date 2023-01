“Vocês formam a geração responsável pelo futuro de Goiás”, diz Daniel Vilela a estudantes na abertura de ano letivo

“Agora é a hora de vocês, estudantes, agarrarem essa oportunidade dada pelo Governo de Goiás, que tem reformado escolas, valorizado profissionais e garantido melhores condições de aprendizagem”, esse foi o chamamento feito aos alunos da rede pública estadual pelo vice-governador Daniel Vilela, que nesta quarta-feira, (18/01), representando o governador Ronaldo Caiado, fez a abertura do ano letivo em duas cidades da região Sudoeste de Goiás: Mineiros e Jataí.

O vice-governador também iniciou a entrega de material escolar e uniformes para todos os mais de 500 mil alunos da rede estadual, um investimento de mais de R$ 113,2 milhões. Os alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e do 3° ano do Ensino Médio receberam, ainda, Chromebooks para facilitar o acompanhamento das aulas.

Daniel destacou que foram investidos mais de R$ 5 bilhões nesses últimos quatro anos só na educação, ressaltando que as mais de mil unidades escolares já foram completamente reformadas ou estão em processo de requalificação. “Vocês formam a geração responsável pelo futuro de Goiás”, disse o vice-governador ao lembrar que a educação é maior ferramenta de transformação da vida dos estudantes.

O vice-governador ressaltou o reconhecimento pelo fato de o governador Ronaldo Caiado tê-lo incumbido de ir a Mineiros e Jataí, cidades onde ele passou a infância e a juventude. Ele observou ainda que, pela primeira vez, o Governo de Goiás está entregando, sem custos para as famílias, os uniformes aos alunos dos Colégios Militares, assim como já fazia com os dos demais estudantes da rede estadual de ensino.

Novo CEPMG

Em Mineiros, o vice-governador também assinou o documento que transforma o Colégio Estadual Professora Alice Pereira Alves em Colégio Estadual da Polícia Militar (CEPMG). A mudança atende a um antigo anseio da comunidade local. “É a realização desse sonho de ter um colégio militar, que, com certeza, estará entre os melhores no Ideb”, comemorou o prefeito de Mineiros, Aleomar Rezende.

Já em Jataí, o ano letivo foi aberto no Colégio da Polícia Militar Coronel Serafim de Carvalho. No local, o vice-governador fez a entrega de kits escolares, uniformes e falou sobre a importância de outros programas presentes nas escolas estaduais, como o de Dignidade Menstrual, que disponibiliza absorventes de forma gratuita para as estudantes da rede estadual. “Pela segunda vez, recebemos aqui, em Jataí, um vice-governador filho da cidade”, disse Humberto Machado dirigindo-se a Daniel Vilela. “O primeiro foi Maguito, seu pai”, lembrou o prefeito de Jataí.

Daniel afirmou que em breve voltará ao município com o governador Ronaldo Caiado, que se recupera de uma cirurgia cardíaca, para entregar obras. “É a minha primeira agenda como vice-governador de Goiás na minha cidade natal, o que é ainda mais importante por estarmos abrindo o ano letivo”, afirmou.