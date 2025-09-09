search
Poder

Wilder não aparece na lista de emendas pix que TCU enviou ao STF

Senador excluiu indicação de emenda para Cristalina em 2 de maio de 2024 ao TransfereGov


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 09/09/2025 - 17:57

Wilder Morais
O Tribunal de Contas da União (TCU) enviou ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda-feira (8) o relatório de emendas parlamentares cadastradas na plataforma Transferegov sem plano de trabalho. As emendas são relativas aos anos de 2020 a 2024 e a remessa atende a solicitação do ministro Flávio Dino.

De acordo com o documento enviado pelo TCU ao Supremo, R$ 85,4 milhões foram efetivamente transferidos sem proposta cadastrada. Entre as localidades contempladas, não figura Cristalina. O ministro mandou a PF investigar emendas parlamentares que somariam R$ 694 milhões.

Entre as emendas inicialmente analisadas, estão pelo menos 45 beneficiando municípios e entidades de Goiás. Uma delas, no valor de R$ 1 milhão, chegou a ser apresentada pelo senador Wilder Morais, para o município de Cristalina. No entanto, o recurso nunca chegou a ser enviado ao município, pois o próprio senador solicitou a exclusão da indicação em ofício enviado ao TransfereGov no dia 2 de maio de 2024. Por transparência, o site mantém o registro da indicação, e identifica o motivo do impedimento.

Em outra frente, o senador oficiou a Superintendência da Polícia Federal em Goiás, a qual atestou, após consulta aos sistemas disponíveis, que não foi encontrada nenhuma investigação em andamento contra o senador Wilder Morais, ao contrário do que afirmou matéria publicada no dia 27 de agosto pela Tribuna do Planalto.

“Durante toda sua trajetória, o Senador Wilder sempre pautou sua atuação pela transparência e legalidade”, afirmou Wilder, em nota. “O Senador reitera seu compromisso com o povo goiano, que conhece sua trajetória e reconhece seu trabalho sério e incansável em defesa de Goiás”, concluiu.

Pesquisa