Zimbro Cocktails & Co oferece experiência musical única com Capivara Brass Band, Coletivo Superjazz, Dj Dudão Melo e Keep it Classic Djs

A maior revelação do Jazz do DF nos últimos anos, a premiada Capivara Brass Band, o Dj Dudão Melo, do Coletivo Superjazz, e Keep it Classics Djs são as atrações do próximo sábado (25/6), a partir das 20 horas, no Zimbro Cocktails & Co. A estreia do projeto Zimbro Sessions visa oferecer uma experiência musical única, em uma noite dançante e com sonoridade alto astral. Além de música de qualidade, os clientes vão curtir os bons drinks, vinhos e pratos do menu. Os ingressos limitados serão vendidos por R$ 40,00 através do site https://www.sympla.com.br/

Formada em dezembro de 2017, a Capivara Brass Band é um movimento musical coletivo, formado por instrumentos de sopro, bateria e o peso do baixo, impressiona por onde passa e proporciona uma experiência musical única pra quem assiste. Vem colecionando festivais e conta com diversos musicistas que se revezam entre si para que a diversidade e riqueza musical seja mantida nos diversos formatos de show.



Os naipes contam com Bruno Portella e Losha Buah (trombone), Pedro Castro e Fernanda Vaz (sax alto/flauta), Fernanda Rabelo e J.G. Joshua (sax tenor), Raildo Ratho (sax soprano/barítono), Higor Vinícius e Thainá Nóbrega (trompete), Leandro Godoi (baixo), Victor Venarusso (bateria) e Fernanda Pinheiro (percussão).



Dj e radialista há mais de 20 anos, Dudão Melo desenvolve uma pesquisa musical que tem o Jazz como ponto de partida e se estende à música Afro Brasileira e Americana e alguns estilos da música eletrônica. Com experiência de mais de 30 anos na área cultural e de produção de festas, shows e eventos, Dudão atualmente reside em Brasília onde atua com o Coletivo Superjazz, projeto que criou há quase 20 anos e que promove shows, curadorias e conteúdos para marcas e espaços culturais.



Para fechar a noite, os Djs do coletivo Keep it Classic tocarão clássicos do Jazz e da música Afro Americana e Brasileira só em discos de vinil.