12 mil pneus são recolhidos em mutirão de Aparecida de Goiânia 

No 1º mutirão de 2023 de combate ao mosquito Aedes Aegypti, transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika, a coordenadoria de Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida realiza um amplo recolhimento de pneus desde a última segunda-feira, 16 de janeiro. A mobilização se estende por toda a cidade até amanhã, quinta-feira, 19, e até o momento já foram retirados das ruas, lotes baldios e de borracharias, 12 mil pneus velhos ou sem utilização.

As ações visam evitar o surgimento e destruir criadouros já existentes do mosquito e fazer a destinação sustentável do material recolhido, que é encaminhado para a empresa Reverso Reciclagem de Pneus Ltda. O esforço concentrado mobiliza mulheres e homens da Vigilância Ambiental, além de dez veículos utilitários e dois caminhões no recolhimento de carcaças que representam um grave risco para a Saúde Pública e o meio ambiente.

“Nosso pessoal está fazendo mais uma extensa varredura para recolher pneus descartados ou armazenados incorretamente nas borracharias, oficinas, vias públicas, praças e lotes baldios. Esse já é um trabalho de rotina desenvolvido o ano inteiro, mas que é impulsionado ainda mais nos mutirões para proteger a comunidade, que também precisa colaborar e fazer a sua parte”, declara o secretário de Saúde Alessandro Magalhães.

Risco para a saúde

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniela Fabiana Ribeiro, salienta que os pneus descartados incorretamente são reservatórios para água parada em qualquer posição que sejam deixados, contaminam o solo e as águas, e, se queimados, liberam substâncias tóxicas. “Para o Aedes Aegypti, as carcaças de pneus podem ser focos de proliferação por se tornarem verdadeiras maternidades para o mosquito”, argumenta a gestora.

Como solicitar a coleta

A SMS orienta que, além da importância da contribuição de cada pessoa para o combate ao mosquito, mantendo os imóveis sem quaisquer reservatórios de água parada, a população também pode auxiliar na proteção à cidade solicitando o serviço de coleta de pneus pelo telefone 3545-4819.

O coordenador de Vigilância Ambiental, Iron Pereira, que gerencia e acompanha as ações do Mutirão, relata que os levantamentos feitos em Aparecida demonstram que os pneus “são o terceiro principal criadouro do mosquito transmissor da dengue e que o perigo é ainda maior no período chuvoso, quando aumentam os locais propícios para que as fêmeas do Aedes depositem seus ovos. ”

Parceria educativa

Muitas borracharias já participam do esforço guardando pneus e avisando as equipes quando estão com os depósitos cheios. Iron Pereira ressalta que “já existe uma parceria desses estabelecimentos com os nossos profissionais, com o passar dos anos eles vêm aprendendo conosco como armazenar os pneus e nos avisam para que possamos buscá-los. Isso é ótimo porque transforma a realidade de maneira positiva com mais conscientização popular e consolida uma parceria em prol da vida humana e com menos doenças. Todos ganham”.

É o que confirma o borracheiro Leomar Silva, que trabalha no Setor Garavelo. Ele elogia o serviço de coleta de pneus e as orientações passadas pelos profissionais sobre o enfrentamento ao Aedes Aegypti. “Com certeza esse é um serviço muito importante porque ajuda na Saúde da gente, da vizinhança, e ainda mais neste tempo chuvoso. Porque o mosquito vem mesmo, a gente mexe nas coisas e onde tiver água vai ter mosquito na certa. Aqui o pessoal da Saúde passa direto recolhendo os pneus, não deixam juntar muitos, é muito bom fazer assim”, afirma ele.

Faça a sua parte

Iron Pereira enfatiza que a população precisa cuidar das residências (Inclusive imóveis fechados) e estabelecimentos tirando cerca de 10 minutos por semana para verificar os locais e impedir que recipientes como garrafas, copos, latas, vasos de plantas e pneus armazenem água da chuva, além de manter as calhas limpas e as caixas d’água cobertas. “Fazemos ações educativas o ano inteiro em CMEIS, unidades de Saúde e até em empresas para orientar a comunidade. Cada um de nós deve contribuir para a coletividade fortalecendo a prevenção contra a dengue em nossas famílias e locais de convivência”, convoca o coordenador.