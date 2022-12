Feirão de Empregos oferta 5 mil vagas de trabalho e cursos profissionalizantes em Anápolis

O Feirão de Empregos do Cotec, desembarca desta vez em Anapolis, no Centro de Convenções de Anápolis a partir desta quarta e quinta-feira, 07 e 08. Além das mais de 5 mil oportunidades de trabalho formal aos trabalhadores de Anápolis e região, a estrutura ofertará 10 mil vagas no total, distribuídas por todo o Estado. O evento é uma parceria da Secretaria de Estado da Retomada (SER), e a Prefeitura de Anápolis, a ação terá ainda atendimentos a micro e pequenos empresários por meio de consultorias e linhas de crédito. O Feirão é uma ação do Goiás Social e funcionará das 8h às 17h.

Além da oferta de milhares de vagas de emprego, o Feirão também contará com serviços como inscrições em cursos gratuitos ofertados pelo Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec). As opções para cursos presenciais são de Confeiteiro: bolos e tortas, Culinária: massas, Design de sobrancelhas, Alongamento de unhas, Massagista, e Barbeiro. Quem quiser ter aulas on-line poderá escolher entre os cursos de Controle de qualidade, Auxiliar pedagógico, Fotografia com celular, Inglês instrumental, e Atendente de farmácia.

“Estamos empenhados em garantir que os goianos tenham acesso ao trabalho e à renda. Não podemos deixar de lado a questão da profissionalização da mão de obra, por isso ofertamos vários cursos gratuitos de curta duração”, afirma o titular da Retomada, César Moura.

Parceira do evento, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Seds) vai entregar cartões do programa Mães de Goiás e kits do programa Aprendiz do Futuro, além de atendimentos como emissão do registro civil, passaporte do idoso, passe livre da pessoa com deficiência, carteira do autista e serviço de corte de cabelo.

Outros serviços

Micro e pequenos empresários terão atendimento especial na programação do Feirão. Além da oferta de crédito de R$ 5 mil sem juros ou sem aval, os empreendedores terão consultoria e apoio como Microempreendedor Individual (MEI), oferecidos pelo Sebrae. Já a GoiásFomento vai apresentar linhas de crédito voltadas a empreendedores de Anápolis e região.

O economista e especialista em gestão e investimento, Neto de Paula, vai ministrar a palestra “Empreendedorismo, Empregabilidade e Mercado de Trabalho”, na quarta-feira, a partir das 10h. A ação será aberta ao público, inclusive para 130 alunos do Cotec que receberam o Crédito Social e estão prestes a começar o próprio negócio com o recurso do benefício concedido pelo Governo de Goiás.

A unidade móvel do Hemocentro de Goiás estará no local nos dois dias do evento, coletando doações de sangue das 8h às 16h. Também são parceiros do evento o Gabinete de Políticas Sociais (GPS), o Colégio Tecnológico de Goiás (Cotec), a GoiásFomento e as secretarias estaduais de Saúde e de Segurança Pública. Fora da estrutura do governo estadual são parceiros a Associação Pró-desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial), o Sebrae e a Universidade Federal de Goiás (UFG).