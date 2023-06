Embates políticos nas redes sociais

Através das redes sociais, a deputada Silvye Alves (União Brasil), expressou sua intenção de levar o seu colega de bancada Gustavo Gayer (PL) ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, indicando uma escalada no conflito entre os dois parlamentares. O motivo específico dessa intenção está relacionado aos ataques mútuos e às acusações feitas anteriormente pelo bolsonarista, após usar suas redes sociais para listar todos os nomes que votaram a favor da Medida Provisória (MP) da Esplanada que foi aprovada na Câmara dos Deputados. publicou que “se renderam ao PT”.

Silvye Alves rebateu a crítica, defendendo sua posição e afirmando que votou a favor da MP por convicção, não por apoio ao PT. No entanto, a discussão logo se desvia para ataques pessoais. Silvye acusa Gayer de ter causado a morte de duas pessoas e deixado outra paralítica em um acidente supostamente causado pelo parlamentar quando estava embriagado. Além disso, a deputada critica o bolsonarista por não se dedicar aos interesses do povo do seu estado, sugerindo que ele deveria parar de fazer ataques e fazer algo útil. Essa crítica parece visar não apenas a conduta política de Gayer, mas também sua postura nas redes sociais, que segundo ela, está direcionada em engajamento sem contribuir efetivamente para a melhoria da vida das pessoas.

É importante ressaltar que o comentário de Silvye Alves foi posteriormente removido da publicação. No contexto mais amplo, a aprovação da MP da Esplanada pela Câmara dos Deputados é mencionada como uma vitória para o presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores (PT). A medida cria novos ministérios no governo e sua não aprovação representaria uma derrota para o PT. O fato de Lula ter desempenhado um papel protagonista nas articulações para garantir a aprovação da MP destaca sua influência política mesmo fora do cargo de presidente.

Por fim, é destacado que em Goiás, diversos deputados votaram a favor da continuação da medida, incluindo Silvye Alves. Essa informação é relevante para entender o contexto político específico do estado e as posições adotadas por seus representantes na votação da MP.

Em resumo, o embate acalorado entre os deputados Silvye Alves e Gustavo Gayer, com acusações pessoais e divergências em relação à votação da MP da Esplanada. Em um vídeo, a debutada afirma que levará ao conhecimento do Conselho de Ética de Câmara todo o ocorrido. “Além de levá-lo ao Conselho de Ética, porque eu vou fazer isso porque eu sou uma pessoa que eu tenho ética, eu vou te levar ao Conselho de Ética da Câmara Federal, você vai responder sobre o que você está fazendo”, disparou Silvye.