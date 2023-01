34 toneladas de semente de milho são distribuídas para 1.700 agricultores familiares em Goiás

A Secretaria da Retomada, em parceria com o Ministério da Cidadania, iniciou a distribuição de 34 toneladas de semente de milho para agricultores familiares vulneráveis de Goiás. Essa ação é parte do Projeto IncubaCoop, que tem o objetivo de auxiliar grupos econômicos interessados em se consolidarem por meio de uma cooperativa.

A agenda das primeiras entregas teve início na terça-feira (03/01), em Teresina de Goiás. Na quarta (04), as sementes foram entregues em Cavalcante, São Domingos e em Vão do Moleque, comunidade Kalunga na Chapada dos Veadeiros. Já nesta quinta (05), agricultores familiares de Cavalcante e do Vão de Almas receberão as sementes. Finalizando na sexta (6) com entregas em Cavalcante, nas comunidades quilombolas Rio Bonito e Rio Preto.

As sementes foram adquiridas com recurso destinado pelo Ministério da Cidadania, por meio de convênio com o Estado de Goiás, e custeou 1.700 sacas de semente de milho. A parceria prevê ações integradas de estímulo à economia solidária para desenvolvimento regional e superação da pobreza no Estado. A ação faz parte da Operação Nordeste Solidário que busca reduzir os danos causados pelas chuvas intensas que acometem a região desde o mês de dezembro.

Grupos de assentamentos de 20 cidades com maiores índices de vulnerabilidade e que se encontram no Norte e Nordeste de Goiás serão priorizados nesse projeto. A ação vem somar esforços ao Projeto Nordeste Solidário, do governo estadual. Serão entregues uma saca para cada família, o que deve resultar na geração de renda de cerca de R$ 10 milhões aos beneficiários.

As cidades priorizadas são: Amaralina, Buritinópolis, Campo Limpo de Goiás, Cavalcante, Colinas do Sul, Damianópolis, Flores de Goiás, Formoso, Guaraíta, Heitoraí, Iaciara, Matrinchã, Monte Alegre de Goiás, Montividiu do Norte, Nova Roma, Posse, Santa Terezinha de Goiás, Simolândia, Sítio D’Abadia e Teresina de Goiás.

Parceira do projeto, a Emater armazenou os grãos adquiridos por meio de licitação e tem feito a mobilização e cadastro dos agricultores familiares vulneráveis, além de disponibilizar acompanhamento técnico junto aos beneficiários. A entrega das sementes aos agricultores foi planejada pela Retomada em parceria com a Seapa, Emater e OCB/GO, contando com apoio local das prefeituras. Além das entregas, estão previstas palestras sobre cooperativismo e acompanhamento para constituição de cooperativas, em parceria com OCB/GO e Sebrae.

Operação Nordeste Solidário

Lançada no dia 31 de outubro pelo governador Ronaldo Caiado, a Operação já levou 17 mil benefícios sociais a famílias previamente identificadas na região Nordeste do Estado. O objetivo é reduzir os danos causados pelas intensas chuvas que acometem a região desde o mês de dezembro e que estão previstas para até o fim do mês de janeiro. A operação também trabalha na recuperação de rodovias, pontes e mantém pontos de monitoramento e apoio à população da região.