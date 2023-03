“A mulher do agro faz diferença na produção e na geração de renda”, diz Gracinha Caiado durante encontro da Emater

A presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), primeira-dama Gracinha Caiado, participou na manhã desta quarta-feira (08/03), Dia Internacional da Mulher, da programação especial da Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater) em homenagem à data. Ao lado de cerca de 200 lideranças rurais, servidoras do órgão e produtoras de todo o estado, Gracinha falou sobre a importância do papel feminino no campo.

“Hoje nós mulheres ocupamos muitos espaços que há tempos nos foram negados. Claro que ainda somos minoria em muitos deles, e no agro não é diferente, mas cabe a nós, cada vez mais, estudarmos e nos qualificarmos para então buscar estarmos onde quisermos”, discursou a primeira-dama. “A participação da mulher no Agro tem sim a capacidade de fazer a diferença na produção e na geração de renda”, completou.

Durante discurso, Gracinha também destacou as ações de capacitação para pequenos produtores rurais oferecidas pelo Governo de Goiás, por meio da Emater, GPS e Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa). “São cursos diversos que ensinam as técnicas desde o início do cultivo até a hora da venda dos produtos. Temos ainda o chamado Crédito Social, que beneficia aquelas pessoas que participaram dos cursos e que desejam empreender. E de todas as pessoas beneficiadas com esse dinheiro, gostaria de dizer a vocês que quase 80% são mulheres.”

O presidente da Emater, Pedro Leonardo, agradeceu a presença da primeira-dama e destacou o programa Goiás Social na defesa da vida da mulher do campo. “O governo Caiado, juntamente a Emater, tem fortalecido cada vez mais a participação das mulheres no campo com políticas públicas de impacto. E queremos potencializar essas ações, garantindo a diminuição das desigualdades e promovendo o desenvolvimento regionalizado.”

Prova desse trabalho, a presidente da Associação do Lajeado do município de Goiandira, Maria Aparecida Farreira, falou em nome de todas as produtoras rurais e destacou o alcance da gestão estadual por meio da Emater. “Minha história com a instituição é muito antiga e para mim é uma alegria dizer que a Emater é hoje uma extensão da minha casa”, ressaltou.