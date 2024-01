Academias de grandes redes são interditadas em Goiânia

Três academias pertencentes à grandes redes foram interditadas por estarem funcionando de forma irregular, segundo a Prefeitura de Goiânia.

A vistoria, realizada ontem (19) à noite, resultou no fechamento de três unidades: da Bluefit, no Setor Bueno, da Smart Fit, no Setor Sul, e da Skyfit, no Setor Goiânia 2. Segundo a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação (Seplanh), os estabelecimentos foram notificados em dezembro de 2023 para que apresentassem a autorização de funcionamento e de horário estendido, mas, o prazo venceu sem que as providências fossem tomadas pelos responsáveis, o que culminou nas interdições.