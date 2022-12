Ação solidária entrega 240 presentes em escola de Goiânia

A alegria e diversão tomou conta dos alunos da Escola Municipal Jardim Atlântico, em Goiânia. As crianças receberam a visita do Papai Noel e cada uma ganhou um presente de Natal. A ação solidária foi realizada pela Central Sicoob Uni, que todo fim de ano faz questão de juntar os colaboradores para presentear meninos e meninas carentes.

“O cooperativismo tem esse princípio do interesse pela comunidade para seguir”, destacou Elisa Silva, colaboradora do departamento de Gente e Cultura da Central Sicoob Uni. Foram 240 presentes entregues na escola, tanto para os alunos do turno matutino, quanto para a criançada do vespertino. Cada um deles ainda levou para casa um jogo da memória.

As crianças ainda aproveitaram o dia na escola com um passeio no trenzinho, pula pula e picolés. “Uma ação como essa fica marcado para o resto da vida dos alunos”, afirmou a diretora Eliene Correia da Veiga Rodrigues. Ela ressaltou que muitas crianças não têm as mínimas condições de ganhar um presente de Natal.

“O Sicoob está proporcionando muita alegria para eles. Um dia marcante, inesquecível e de uma solidariedade enorme. Estamos muito felizes com essa ação que vai fazer a diferença no Natal deles, porque muitos não recebem nada nessa data”, disse a diretora.

“Eu adorei o presente e o Papai Noel”, disse Maria Eduarda, de 6 anos, que ganhou uma boneca.