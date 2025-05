Acidente GO-438 deixa três feridos, incluindo uma adolescente

Um acidente na GO-438 mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu na manhã deste sábado (10), após o capotamento de um veículo na zona rural de Santa Rita do Novo Destino, saída para o povoado de Verdelândia. Três pessoas ficaram feridas, entre elas uma adolescente de 13 anos. A gravidade do caso acendeu um alerta sobre a segurança no trecho da GO-438.

Segundo os bombeiros que atenderam à ocorrência, todas as vítimas estavam fora do carro no momento da chegada da equipe. A jovem de 13 anos apresentava contusões na face e escoriações na perna esquerda. Ela caminhava normalmente e não relatou dores adicionais. Então, os socorristas passaram a avaliar os demais feridos.

A segunda vítima era uma mulher de 35 anos. Ela reclamava de dores na região lombar e cervical, além de apresentar escoriações pelo corpo. Mas a situação mais delicada foi a do homem de 40 anos, que, além de fortes dores na lombar, relatou dificuldade para respirar e disse não sentir os membros inferiores. Acima de tudo, esse sintoma chamou a atenção para a possibilidade de lesão medular.

Com apoio de uma equipe do Samu, os três foram levados rapidamente para uma unidade de saúde em Goianésia. Desde já, os profissionais de saúde seguem monitorando os casos. O acidente GO-438 ainda está sob apuração para entender as causas exatas do capotamento, mas o local do acidente, em uma região de zona rural, costuma registrar tráfego em alta velocidade e trechos sem sinalização adequada.

Além disso, a ocorrência reforça a importância de cuidados redobrados em trechos rodoviários do interior, especialmente onde há menor fiscalização. A Polícia Técnico-Científica pode ser acionada para laudo pericial, a fim de confirmar as circunstâncias do acidente. As identidades das vítimas não foram divulgadas.

