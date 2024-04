O prefeito de Catalão, Adib Elias (MDB), anunciou hoje, durante sua participação no programa ‘Café com o Prefeito’, que vai apoiar a pré-candidatura do ex-prefeito Velomar Rios à prefeitura de Catalão, com o secretário de Administração Nelson Faiad como vice, ambos representando o MDB.

“Eles formam uma dupla experiente, um com vasta experiência como prefeito e o outro com habilidades de gestão. Minha função é garantir a harmonia dentro do grupo político”, afirmou Adib Elias.