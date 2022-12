Águas de Ipameri assume serviços de água e esgoto em Ipameri

A Águas de Ipameri assumiu a concessão e prestação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Ipameri. A oficialização do contrato se deu no dia 25 de novembro e a entrada da empresa acontece após vitória no processo de licitação. No documento, o município concede a gestão e execução dos serviços por 30 anos.

O contrato prevê investimentos totais de R$ 95,9 milhões, sendo R$ 81,7 milhões aplicados nos primeiros sete anos, para atingir a meta de universalização dos serviços de esgotamento sanitário. A empresa repassará ao município os recursos de outorga inicial de R$ 4,5 milhões; mais outorga mensal de 2% da receita líquida.

A Prefeitura de Ipameri continuará sendo a proprietária titular dos bens que compõem os sistemas de água e de esgoto do município. Desta forma, todas as melhorias e investimentos ficam para o poder público que vai decidir se assume os serviços ou realiza nova licitação.

Investimentos

A empresa planeja investir nas adequações dos sistemas de tratamento e abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, que beneficiará cerca de 28 mil pessoas. Além de atuar no abastecimento de água e esgotamento sanitário, investirá em ações socioambientais e humanitárias, em conjunto com a comunidade e entidades de classe do município.

Para o início das operações, a Águas de Ipameri já investiu em veículos e maquinários modernos e eficientes, além de incentivar a economia local com geração de 18 empregos iniciais. Futuramente, 40 novos empregos diretos e cerca de 90 indiretos também serão gerados.

Já foi realizado um trabalho de recadastramento de informações, com objetivo de atualizar o banco de dados dos clientes. O intuito é evitar a duplicidade de contas, agilizar o atendimento e personalizar os serviços prestados. O serviço foi feito de porta em porta.

Ocorrerá ainda, de forma gratuita, a substituição gradativa de hidrômetros em todos os imóveis residenciais, comerciais, industriais e públicos da cidade. Nesta demanda, o objetivo é reduzir perdas, hoje calculadas em 33%; evitar vazamentos e incentivar o consumo consciente.

Outras melhorias previstas:

– Substituição da rede de distribuição de água;

– Reforma de reservatórios;

– Revitalização dos poços que abastecem o município;

– Implantação de sistema de controle de qualidade como monitoramento;

– Análise laboratorial contínua, com quase 2 mil análises mensais;

– Automação e modernização dos sistemas.

Esgotamento sanitário

A cidade atualmente não possui um sistema de coleta e tratamento de esgoto doméstico. Para iniciar a gestão desses serviços, ao longo da concessão, serão investidos recursos na construção de novas redes de esgoto. As metas do contrato incluem a construção de uma moderna ETE (Estação de Tratamento de Esgoto), para o aumento da eficiência operacional.

O atendimento da Águas de Ipameri estará disponível pelo telefone 0800 591 6185 ou por mensagem via WhatsApp (64) 99240-8807. A empresa também disponibiliza um canal de atendimento pela Internet: www.aguasdeipameri.com.br.