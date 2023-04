Ambulatório de Aconselhamento Genético do Crer é referência em Goiás

Ambulatório de Aconselhamento Genético é uma unidade do Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer). O órgão é referência no atendimento aos quatro tipos de deficiência: física, visual, auditiva e intelectual. Para auxiliar na assistência dos pacientes. A unidade ambulatorial atendeu 212 famílias de março de 2022 a fevereiro de 2023.

O ambulatório orienta no diagnóstico de síndromes ou doenças genéticas cromossômicas, monogênicas, assim como de origem multifatorial com componente genético.

Desde novembro de 2021, o serviço atende casos que precisam de investigação, com realização de exames e orientação sobre riscos de ocorrência ou recorrência, prognóstico da doença e direcionamento para equipe multiprofissional para escolha de melhores tratamentos.

Aconselhamento Genético

“O aconselhamento genético do Crer oferece assistência via SUS [Sistema Único de Saúde], permitindo que a população em geral tenha acesso a um serviço no qual o paciente e seus familiares entendam melhor o diagnóstico de sua condição e tenham perspectivas mais claras de tratamento. Além disso, o Crer oferece orientações sobre o planejamento familiar, contribuindo para o diagnóstico e prevenção de doenças hereditárias”, explica o supervisor do serviço, Alex Honda Bernardes.

A unidade da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) garante assistência a pacientes e seus familiares em todo o estado.

“Durante o atendimento no Crer, os pacientes, que já têm um diagnóstico conclusivo, recebem acompanhamento com profissionais especializados, e os pacientes que ainda não têm um diagnóstico final são avaliados e testados para que possam ser encaminhados para o tratamento adequado”, pontua Alex.

Acolhimento

Caroline Ferreira dos Santos acompanha a filha Milena Ferreira de Cantuária, diagnosticada com a Síndrome de Verheij, uma doença rara hipervariável que pode afetar o crescimento, o desenvolvimento psicomotor, as funções renais e cardíacas, entre outras.

Ela conta que, graças ao atendimento no Crer, hoje a criança de 6 anos tem uma vida mais saudável. “Eu gostaria de agradecer a toda equipe do Crer por nos ajudar a entender melhor a síndrome. Desde que nossa filha iniciou o acompanhamento aqui, recebemos orientações com clareza e acolhimento em todas as etapas do tratamento”, afirma.

A mãe destaca que o serviço de aconselhamento genético proporcionou mais tranquilidade para que ela e o marido, Bruno Santos de Cantuária, pudessem lidar com os desafios que Milena enfrenta diariamente.

“Agora temos informações mais precisas sobre a condição da Milena e as possibilidades de tratamento, o que nos ajuda a tomar decisões mais assertivas em relação ao seu cuidado”, diz.

O Crer é uma unidade regulada pelo Complexo Regulador Estadual da SES. Para atendimento, é necessário que o paciente busque uma unidade básica de saúde para ser avaliado e encaminhado para o tratamento.