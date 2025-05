Amma reforça prevenção e alerta sobre riscos de queimadas

Com a chegada do período seco, a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) reforçou as ações preventivas de combate às queimadas para proteger as áreas verdes da capital. Entre as medidas, estão a abertura de aceiros, roçagens preventivas e a capacitação das equipes, visando ampliar a resposta rápida diante de focos de incêndio.

Nesta segunda-feira (26/5), a atuação da Amma, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar, conteve o avanço de um incêndio no Setor Alto do Vale, sem deixar feridos ou grandes danos ambientais. O episódio acendeu o alerta para os riscos típicos desta época do ano, com queimadas. O fogo começou por volta das 14h30. Assim que um servidor da Amma identificou a situação, uma equipe com cinco servidores e dez reeducandos foi mobilizada para o local. Com apoio dos Bombeiros, a operação utilizou sopradores, aceiros e um caminhão-pipa com capacidade de 12 mil litros de água. O rescaldo foi concluído rapidamente.

De acordo com a presidente da Amma, Zilma Peixoto, a rápida mobilização evitou maiores danos à vegetação e a residências próximas. “Mantemos um trabalho contínuo de prevenção, com abertura de aceiros e a elaboração de um plano permanente de combate a queimadas em todos os parques da cidade”, explica. “Isso inclui a manutenção de aceiros, treinamentos com os Bombeiros e a disponibilidade de equipamentos como caminhão-pipa, que ficará de prontidão no Jardim Botânico”, afirma.

A Amma reforça que a maioria dos incêndios florestais é causada por ações humanas, acidentais ou intencionais. Por isso, além do trabalho preventivo já em andamento, a agência faz um apelo à população para que colabore com a proteção do meio ambiente, evitando queimadas e denunciando focos de fogo ou comportamentos suspeitos por meio dos canais oficiais da prefeitura.

