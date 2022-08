Anápolis começa a montagem de cestas de alimentos arrecadados durante o Arraiana 2022

A 4ª edição do Arraiana, maior evento de solidariedade do Estado de Goiás, levou mais de 60 mil pessoas ao Estádio Jonas Duarte em cinco dias de festa e, como resultado, arrecadou mais de 200 toneladas de alimentos com a troca de ingressos. Agora, o montante começa a ser higienizado e embalado em cestas básicas, que serão entregues, mediante solicitação, à população em situação de vulnerabilidade social.

“A Prefeitura já realiza o acompanhamento e a entrega de cestas básicas para as famílias referenciadas nos CRAS do município. Com essas doações, poderemos intensificar as entregas com o acréscimo de cerca de 12 mil cestas básicas. Também iremos destinar parte desses alimentos para instituições de acolhimento que trabalham com idosos, crianças e adolescentes”, comentou a diretora de Proteção Social Básica, Flávia Xavier.

Para solicitação da cesta de alimentos, a Prefeitura dispõe de canais online e via telefone, onde a família realiza um cadastro e o perfil socioeconômico é avaliado pela equipe, que faz a entrega da cesta em domicílio. Para fazer a solicitação, algum membro da família precisa acessar o Zap do Social ou ligar no telefone 0800 646 1121. Lembrando que o mesmo grupo familiar pode realizar um novo pedido a cada mês após o recebimento da última cesta, condicionado à reavaliação do perfil socioeconômico.

Além disso, durante o Arraiana 2022, 47 instituições filantrópicas foram beneficiadas com a venda de comidas e bebidas preparadas pelas próprias organizações na praça de alimentação do evento.