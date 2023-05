Anápolis Investe inicia obra de pavimentação no Jardim Esperança

O Anápolis Investe vai beneficiar os moradores do Jardim Esperança com obras de pavimentação. Nesta quarta-feira, 24, foi assinada ordem de serviço para início dos trabalhos, que incluem extensão das vias, drenagem, novas bocas de lobo, calçadas, meio fio e sinalização. O investimento é de R$ 5 milhões.

O prefeito Roberto Naves destaca o objetivo de oferecer mais qualidade de vida à população como norteador das políticas da atual administração. “Os moradores dessa região não tinham escritura. Trouxemos essa documentação e ainda continuamos com a regularização fundiária. Eles não tinham energia e nós trouxemos. Não tinham água, e a grande maioria já tem. Não tinham posto de saúde e nós, em parceria com a UniEvangélica, trouxemos a saúde para cá. E a assistência social, através da primeira-dama Vivian Naves e da secretária Eerizania, que cuidam muito bem dessa região”, comentou.

Francisca do Nascimento Silva mora no Jardim Esperança há uma década e sonhava com o asfalto na porta de casa. “Cheguei aqui questionando o dia de início desse grande feito e fiquei muito alegre em saber que hoje mesmo, após a assinatura, vocês darão início. Já temos a energia, a água, e para completar, o asfalto chegou”, disse ela.

Eu iz esse compromisso de estar aqui trazendo o asfalto e isso que faz fazer a pena a política, é poder mudar a vida das pessoas melhorar a infraestrutura de tal forma que traz mais dignidade. Então isso enche meu coração de alegria, que através do Anápolis Investe, nos quatro cantos da cidade estamos garantindo investimento e melhorias que nossa cidade e o nosso povo merece”, afirma.

“Essa é uma reivindicação antiga dos moradores aqui dessa região e agora todas as ruas do Jardim Esperança serão asfaltadas. Ao todo são 12 vias, dentre elas a avenida, calçada, com meio-fio e muito mais. Os moradores aqui estão muito felizes com mais essa conquista do Anápolis Investe”, afirmou o secretário de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, Wederson Lopes.