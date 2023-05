Anápolis lança Campanha do Agasalho 2023

As temperaturas em Anápolis já estão mais baixas e, segundo as previsões climáticas, devem diminuir ainda mais nas próximas semanas. Pensando nas famílias que mais precisam e também nas pessoas em situação de rua, a Prefeitura lançou hoje a “Campanha do Agasalho 2023: Sua doação pode ajudar alguém, sua solidariedade também!”. Para iniciar a campanha, já serão entregues mais de mil e quinhentos agasalhos e cobertores arrecadados.

A Prefeitura está adquirindo, para este ano e o próximo, vinte e cinco mil cobertores, que serão entregues durante as ações do Programa Voluntários de Coração e também para instituições parceiras que têm realizado o acolhimento das pessoas que mais precisam. “Tudo que adquirimos para a população tem como base aquilo que temos nas nossas casas. Isso vai desde o tênis para a rede municipal de Educação, materiais, mochilas, meias, até os cobertores dessa campanha”, afirmou o prefeito Roberto Naves.

Para a primeira-dama e deputada estadual, Vivian Naves, o sucesso da campanha também depende do envolvimento de toda a população e dos parceiros. “A Prefeitura tem feito sua parte, comprando cobertores de qualidade, as secretarias municipais estão se mobilizando internamente para arrecadação, mas sabemos que precisamos de agasalhos, meias, roupas de frio. Por isso, contamos com a sociedade anapolina, para que realize a doação em um dos pontos de coleta e para que ninguém na cidade venha a passar frio”.

A secretária municipal de Integração, Eerizania Freitas, reforçou a importância da participação de cada pessoa, cada voluntário, para que os anapolinos continuem sendo cuidados com dedicação e amor. “Estamos seguindo a determinação do prefeito de cuidar das pessoas com dignidade. Se juntos abraçamos essa campanha, tenho certeza de que muitas pessoas serão beneficiadas”.

Cerca de vinte instituições da cidade são parceiras da campanha e realizarão a arrecadação. “Entendemos que essa campanha é muito importante e nós, como instituição que procura também cuidar da pessoa como um todo, temos ombreado com a Prefeitura no sentido de cuidar das pessoas ajudando, recolhendo agasalhos, cobertores, para acolher nesse momento de frio”, disse o presidente da Associação Educativa Evangélica, Augusto Ventura.

Pontos de coleta:

• Acia

• Armazém Goiás

• Base Aérea de Anápolis

• CDL

• Cruzada da Dignidade

• Corpo de Bombeiros

• Colégio São Francisco de Assis

• Eco Vias do Araguaia

• Fundação Frei João Batista Vogel

• Grupo Lírios

• OAB Anápolis

• Paróquia Sant’Ana

• Paróquia São Francisco

• Prefeitura de Anápolis

• Rádio São Francisco 97 FM

• Senai

• Senac

• Sindicato Rural de Anápolis

• UniEvangélica

• Todas as Secretarias Municipais