Anápolis oferece prevenção e saúde bucal com atendimento humanizado

A prevenção é uma premissa da atenção básica, cuidando do paciente pertinho de casa, buscando a promoção da saúde, por meio de atendimento humanizado e evitando evoluções de diagnósticos com a descoberta precoce. E uma das pontas dessa cadeia de acolhimento primário é a saúde bucal, cuja prevenção é o primeiro passo para uma dentição forte e saudável.

A rede municipal de Anápolis conta, apenas nas 45 unidades de saúde, com 72 equipes de Saúde da Família que, além de médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem e agentes de saúde, são compostas por odontólogos e auxiliares de saúde bucal. Estes profissionais são os responsáveis pelos primeiros cuidados, tanto em adultos como crianças.

“É no postinho, perto de casa, que começam os cuidados. Em todas as unidades da atenção primária são realizados procedimentos como restauração, raspagem, extração (exceto de siso), limpeza, avaliações e orientações sobre escovação, principalmente para crianças”, relata a coordenadora de Saúde Bucal, Núbia Peres.

Esse trabalho de saúde bucal primária também é estendido a locais específicos, como o Banco de Leite Humano, o Centro de Convivência de Idosos (CCI), a unidade de Saúde Jundiaí, o SindiAnápolis, o Hospital do Idoso, o Fórum, presídio e instituições filantrópicas, por meio de convênio com o município. Lembrando que todos os agendamentos são feitos nas próprias unidades.

Outro local que também possui o trabalho de odontologia é o Atendimento Municipal em Oncologia (AMO), já que uma das atribuições das unidades também é a prevenção ao câncer bucal. Lá são identificados os casos suspeitos, que são encaminhados para o AMO.

“Identificamos a situação e encaminhados de imediato para fechamento de diagnóstico. Caso haja confirmação de câncer bucal, o tratamento já é iniciado”, reforça a coordenadora. Ela fala que os casos suspeitos apresentam lesões com dificuldades de cicatrização, entre outras situações de alerta. Núbia Peres ainda ressalta alguns hábitos que auxiliam na prevenção do câncer bucal, como abstenção de fumo e bebidas alcoólicas, dieta rica em alimentos saudáveis, boa higiene oral, prótese bem adaptada e exposição ao sol.

Rede de saúde bucal

Além da odontologia na atenção primária e em entidades conveniadas, a rede municipal de Saúde ainda conta com duas unidades no Centro Especializado em Odontologia (CEO), na Jaiara e no Maracanã, que oferece atendimento com 28 especialistas nas áreas de endodontia, periodontia, prótese, buco-maxilo, odontopediatria e de pacientes com deficiências. Em ambos os CEOs, o atendimento é feito conforme encaminhamento das unidades básicas.

A odontologia em Anápolis também oferece plantão de urgência e emergência todos os dias na UPA Alair Mafra, no CEO Maracanã (exceto domingo) e no CEO Jaiara, de segunda a sexta. O horário em todas essas unidades plantonistas é das 7h às 3h da manhã.