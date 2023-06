Anápolis prorroga vacinação contra a gripe

Apesar de o Ministério da Saúde não ter sinalizado a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe, a Prefeitura de Anápolis segue orientação do governo estadual e vai continuar a aplicação até durar o estoque de doses. A vacinação acontece em 39 unidades de saúde e, para dar mais opção e comodidade à população, três delas funcionam até as 18h e oito até as 21h. Nos distritos, no povoado de Branápolis e na Vila São Vicente também há vacinação.

A vacina está liberada para qualquer idade acima de seis meses, mas é bom lembrar que existe um grupo prioritário, que é formado por pessoas mais suscetíveis ou expostas ao vírus e que precisam se proteger. Fazem parte desse grupo crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas, povos indígenas, trabalhadores da saúde, idosos com idade acima de 60 anos, professores das escolas públicas e privadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, e com deficiência permanente.

Também integram o grupo prioritário os profissionais das forças de segurança e salvamento e das forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, funcionários do sistema prisional, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas e população privada de liberdade.

Vacina nas escolas

E a vacina contra a gripe continua nas escolas da rede municipal de Anápolis no cronograma do mês de junho, juntamente com a Covid-19. Além dos alunos, os imunizantes também são disponibilizados aos profissionais da escola, familiares e comunidade que queira se proteger, facilitando o acesso das pessoas e criando alternativas para a imunização.

A vacina contra a Covid-19 está disponível para crianças acima de seis meses, adolescentes e adultos, conforme o intervalo prescrito no cartão. Crianças devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis.

Confira o cronograma de vacinas na escola do mês de junho:

Horário: 7h às 11h e das 13h às 17h

Dias 1º e 5 – Escola Municipal João Beze (Boa Vista)

Dias 6 e 7 – Escola Municipal Belisária Corrêa de Faria (Jardim das Américas 2ª Etapa)

Dias 12 e 13 – Escola Municipal Jerônimo Vaz (Village Jardim)

Dias 14 e 15 – Escola Municipal Dr. Adahyl Lourenço Dias (Santos Dumont)

Dias 19 e 20 – Escola Presbiteriana Dayse Fanstone (Parque Residencial das Flores)

Dias 21 e 22 – Escola Municipal Pastor Miguel Moreira Braga (Itamaraty)

Dias 26 e 27 – Escola Municipal Lions Anhanguera (Vila Formosa)

Dias 28 e 29 – Escola Municipal Rosevir Ribeiro de Paiva (Jardim Gonçalves)

Confira os locais de vacinação contra a gripe: